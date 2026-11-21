IT之家 11 月 21 日消息，Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 今日宣布，《侠盗猎车手 6》（GTA 6）首发当日零售销售额达到 37.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.63 亿元人民币），创下跨娱乐行业的首发收入新纪录（该数据基于公司截至当地时间 11 月 19 日结束时的全球销售估算）。

Take-Two 表示，《GTA 6》的首发成绩刷新了电子游戏乃至整个娱乐行业的首发纪录，其首发收入已经超过电影《复仇者联盟 4：终局之战》约 29 亿美元（现汇率约合 194.07 亿元人民币）的全球累计票房。

除商业成绩外，《GTA 6》上线还带动了全球互联网流量和游戏直播观看量大幅增长。据互联网交换中心运营商 DE-CIX 数据，当地时间 11 月 18 日 20:20，其全球互联网交换节点的数据吞吐量达到 33.03 Tbps，刷新纪录。《GTA 6》上线期间的数据传输量较年初常规周均水平高出 25%。

直播数据方面，Streams Charts 统计显示，《GTA 6》上线首个 24 小时内，全平台同时在线观众峰值达到 791 万人次，创下游戏首发直播观看人数新纪录。其中，Twitch 平台峰值约为 331 万人，YouTube 平台约为 322 万人，Kick 平台约为 150 万人。

Take-Two 同时披露，《GTA 6》在正式发售前已售出 3250 万份，创下全平台预售销量纪录。Rockstar Games 总裁兼创始人 Sam Houser 表示，公司对全球玩家的热烈反响深表感谢，并期待与玩家共同开启 Rockstar Games 的新篇章。

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