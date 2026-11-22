IT之家 11 月 22 日消息，极氪法务部 11 月 22 日发布声明称，有不法分子冒用极氪名义向车主发送虚假召回短信，诱导车主点击非官方链接并输入手机号及验证码。

据声明介绍，此类短信以车辆 “存在安全隐患”“逾期取消质保” 等表述制造紧迫感，同时附带非官方虚假网站链接，诱导车主跳转至仿冒页面，在输入手机号和验证码登录后，联系所谓“客服”办理召回手续；这类操作很可能造成个人信息泄露和财产损失。

极氪在声明中表示，上述短信及所附链接、文件等均非极氪官方发布，请车主切勿点击可疑链接、回复相关信息或向不明身份人员提供个人及车辆信息。极氪也不会以召回为由，要求车主提交短信验证码、身份证件、银行卡等隐私信息。

如需查询车辆是否涉及召回，可通过国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心极氪官方客服热线（400-003-6036）核实确认。

若已点击可疑链接或提交个人敏感信息，极氪建议立即更新修改相关账户密码，做好个人信息与账户安全防护；如已遭遇财产损失，应妥善留存相关信息记录，并第一时间向属地公安机关报案。

IT之家注意到，极氪表示，针对本次冒用公司名义实施诈骗的违法行为，将积极协同公安等部门开展全链条打击，依法追究相关主体的法律责任。