IT之家 11 月 19 日消息，极氪汽车今日宣布，2027 款极氪 7X 将于 11 月 27 日广州车展上市。该车已经于 11 月 5 日开启预售，价格为 22.98 万元起。

IT之家汇总主要参数如下（同配置省略）：

后驱 Max 版：75kWh 神盾金砖电池、5.5C 快充、（SoC 10%-80%）充电时间 10.5min、CLTC 续航里程 620km、900V 电机 / 电控 / 热管理、CCD 电磁减振、千里浩瀚 H7、370kW 电机、百公里加速 5.4 秒。

后驱 Max+ 版：85kWh 神盾金砖电池、5.5C 快充、充电时间 10.5min、680km 续航；可选 103kWh 麒麟电池、6C 快充、10min 充电时间、802km 续航，电机不变的情况下百公里加速从 5.4 秒提升到 5.1 秒。

四驱 UItra 版：全栈 900V 高压架构、103kWh 麒麟电池、6C 快充、10min 充电时间、715km 续航、585kW 电机、百公里加速 2.98 秒、闭式空气悬架系统。

申报信息显示，该车长宽高为 4825mm×1930mm×1666mm/1656mm，轴距 2925mm。此外，2027 款极氪 7X 外观风格没有改变，将带来新的外观内饰颜色，新增 85kWh 金砖电池版本车型。

第二十四届广州国际汽车展览会专题