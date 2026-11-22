IT之家 11 月 22 日消息，据新华社报道，近日，我国自主三代核电“华龙一号”再传捷报，漳州核电 4 号机组三台蒸汽发生器全部精准吊装就位。

据介绍，“华龙一号”的 ZH-65 型蒸汽发生器是机组最核心的设备之一。在运行过程中，蒸汽发生器承担着“产汽”“放射性包容”“导出堆芯余热”的重要功能，被称为核电厂之“肺”。

参考IT之家此前报道，江苏徐圩核能供热发电厂的高温气冷堆“炽龙一号”核岛建设在 11 月 6 日全面启动，这标志着我国自主四代核电技术迈入规模化商业化落地阶段。

高温气冷堆“炽龙一号”是我国自主研发、拥有完全自主知识产权的第四代先进核能技术。它采用球形燃料元件，能耐受 1620 摄氏度高温，即使核电站丧失冷却功能，反应堆也能靠自然散热保持安全。这种“固有安全”的特性，为高温气冷堆的规模化应用打下了基础。

当反应堆运行时，冷却剂氦气可以将核反应产生的热量带出堆芯。由于氦气化学性质稳定、出口温度高，高温气冷堆不仅能发电，还能提供高温工业蒸汽，具有广泛的应用领域。

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