IT之家 11 月 22 日消息，全球电子协会（Global Electronics Association）11 月 18 日发布行业警报称，印制电路板（PCB）供应链短缺持续加剧，汽车、工业、医疗、国防和电信企业均反映交期延长、难以保障供应，AI 需求正在挤占本就紧张的产能。

协会指出，这轮需求不仅规模超出供应链原有承载能力，形态也更耗材料。普通 PCB 约为 12 层，AI 服务器用板正转向 40-60 层以上，每增加一层都要消耗更多玻纤布、树脂、铜箔和覆铜板。

据协会数据，截至今年 9 月，PCB 订单量同比增长 56.1%，出货量仅增长 13.3%；高多层板的交期已达 16-20 周甚至更长。协会称，这种需求同时挤压板材制造与上游材料，各个环节的限制相互叠加。

产能扩张并未跟上。协会称，亚洲生产了全球 90% 以上的电路板，东南亚新建 PCB 工厂投入不低于 100 亿美元，中国过去三年的投入也至少相当；但新产线同样依赖玻纤布、树脂、铜箔和覆铜板，仅增加制板产能无法解决短缺。欧洲的全球 PCB 产量份额已从 2000 年的 13.8% 降至 2023 年的 2.2%。

IT之家从报告获悉，协会预计，在需求强劲、复杂度上升、产能增速偏慢的背景下，PCB 短缺至少会持续到 2027 年上半年，2028 年中期之前不太可能出现明显缓解。目前超大规模数据中心运营商正在锁定有限供应，汽车、工业、医疗和国防客户的排位则被推到后面。

协会认为，这一供应链风险可能堪比 2021 年的芯片短缺：所有电子系统都依赖 PCB，缺少电路板与材料，半导体和整机组装的投资也无法转化为产出。

协会建议制造商与客户、供应商共享更贴近实际的需求预测，避免重复下单，并为覆铜板、半固化片和铜箔认证替代供应来源。

对政府层面，协会提出建立 PCB 及材料交期预警通道、把半导体激励政策扩展至先进 PCB 与载板制造、加快新产能审批、投资替代材料研发与认证、优先保障国防与医疗等关键订单，并以贷款担保和补贴帮助关键项目与小厂穿越周期。