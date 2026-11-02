胡润《2026 女企业家榜》发布，蓝思科技周群飞 1270 亿元时隔 11 年再夺中国女首富

IT之家 11 月 2 日消息，胡润研究院发布《2026 胡润女企业家榜》，来自湖南长沙蓝思科技的 56 岁周群飞，以 1270 亿元财富时隔 11 年第二次成为中国女首富，财富较去年增长 170 亿元（+15%），排名较去年上升 1 位。

本次上榜的前 50 名中国女企业家总财富达 1.93 万亿元，创下历史新高；平均财富 386 亿元，同样刷新纪录；上榜门槛为 165 亿元，比去年上涨 5 亿元。

本次榜单前十名门槛为 540 亿元。除周群飞登顶外：

翰森 钟慧娟 以 1240 亿元位列第二，财富缩水 170 亿元（-12%）；

97 岁的新鸿基 邝肖卿 以 960 亿元升至第三，财富增长 130 亿元（+16%）；

立讯王来春以 900 亿元位列第四，娃哈哈宗馥莉以 835 亿元位列第五。

AI 热潮带动 PCB 产业链成为本次榜单最大亮点：

来自中国台湾地区的覆铜板制造商宏仁 王思涵 财富增长 550 亿元（+224%），达 795 亿元，首次跻身前十位列第六；

PCB 钻针制造商鼎泰高科 53 岁的王馨是排名最高的新面孔，以 765 亿元直接空降第七位。

恒力范红卫财富增长 250 亿元（+63%）至 650 亿元，排名跃升 6 位至第八。

本次共有 9 位新面孔上榜，包括光学元件制造商天孚通信的欧洋、邹咏航母女（415 亿元），芯片设计公司联发科技的李翠馨（385 亿元），以及加密货币交易所币安 40 岁的何一（185 亿元）。何一是榜单上最年轻的白手起家女企业家，另一位白手起家的年轻女企业家是小红书 41 岁的瞿芳，财富 340 亿元。

从地域分布看，居住地方面，香港以 7 位稳居第一，深圳（5 位）、北京（3 位）、上海（3 位）与佛山（3 位）分列其后；

出生地方面，粤商（8 人）重新回到榜首，苏商（6 人）紧随其后。

上榜女企业家中，65% 为白手起家，35% 为继承财富；前 50 名女企业家平均年龄为 60 岁，比前 50 名男企业家平均年龄年轻 3 岁。

IT之家附前 50 名如下：

作为参考，以下为 2026 胡润男企业家榜：