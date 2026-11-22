IT之家 11 月 22 日消息，11 月 12 日，微软发生大规模服务故障，导致全球数百万用户无法正常访问 Outlook、Exchange Online 以及其他多项 Microsoft 365 服务。微软经过约 12 小时才逐步恢复全部服务。上周，该公司发布了初步事故报告，解释了此次故障的原因。

如今，微软公布了最终事故报告，披露了一些此前未公开的细节：部分邮件未能成功送达预定收件人。此外，此次故障还影响了微软多项电子邮件安全功能，微软也公布了防止类似事件再次发生的改进计划。

IT之家注意到，上周的调查显示，此次故障源于 2026 年 7 月引入的一处软件缺陷。这一漏洞与服务器容量下降、Microsoft Teams 流量增加等因素叠加，最终引发连锁故障，一度导致微软超过 80% 的网络网关服务器无法正常响应。

故障期间，Exchange Online 无法正常处理邮件，大量邮件因此积压，等待系统重新投递。为避免延迟邮件因超过重试期限而被退回，微软将邮件投递重试时间从原来的 24 小时延长至 48 小时。

微软确认，所有排队等待投递的企业邮件最终均已成功送达，没有发现永久丢失的企业邮件。不过，面向个人用户的 Outlook 邮箱情况有所不同。

微软承认，部分原本发往长期未活动个人邮箱的延迟邮件，在邮箱连续超过 30 天未活动后已经过期，发件人也因此收到了邮件无法送达通知。微软没有公布受影响邮件的具体数量，也没有说明有多少用户收到了此类通知。

邮件安全功能也受到波及

最终事故报告还披露，此次故障影响了 Microsoft Defender for Office 的多项重要邮件安全功能。

例如，零小时自动清除（Zero-hour Auto Purge，ZAP）功能出现延迟。该功能通常会在恶意邮件送达后自动将其删除，但由于系统无法及时获取更新后的威胁情报，清除操作未能按正常速度执行。这意味着，部分受影响用户可能比平时更长时间地暴露在恶意邮件威胁之下。

微软还确认，用户在打开由 Safe Links（安全链接）保护的网址时遇到了问题。Safe Links 会在用户访问链接前对其进行安全检查，但根据所在组织的安全策略，部分用户可能会在检查过程中看到“跳过验证”选项。

与此同时，安全管理员也遇到了多项操作障碍，包括释放或删除隔离邮件、管理允许列表和阻止列表，以及执行邮件安全修复操作等。

此次故障的影响还波及 Microsoft Purview。该平台上的策略变更、安全警报和数据处理任务都可能出现延迟，涉及数据丢失防护（DLP）、电子取证（eDiscovery）、内部风险管理以及审计搜索等功能。

微软公布多项改进措施

为了避免类似大规模故障再次发生，微软计划从网络流量分配、服务器容量和故障恢复机制等多个方面进行调整。

到 2026 年第四季度，微软计划修改流量分配架构，并将 Teams 的故障转移限制在受影响的区域内，避免局部服务异常进一步波及其他地区。

到 2027 年第一季度，微软计划按照不同工作负载，将网络网关服务器容量划分为多个独立资源池，防止某项服务出现问题时影响其他服务。

微软还计划扩大负载测试范围，将最新一代高核心数服务器纳入测试，并采用更贴近真实生产环境的流量模式，以便提前发现潜在问题。

其他改进措施还包括：加快大范围服务器故障后的恢复流程，完善 Windows 系统变更的诊断能力，增加服务器容量，缩小区域性故障的影响范围，以及防止恢复运行的服务器再次因负载过高而陷入瘫痪。

此外，微软承认，此次大范围故障发生约 20 分钟后，才向客户发出第一份故障通知。为改善用户沟通体验，该公司计划在 2026 年底前完善自动化故障通知机制，争取在服务出现异常时更及时地向客户通报情况。