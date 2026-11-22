IT之家 11 月 22 日消息，《塞尔达传说：时之笛》（The Legend of Zelda: Ocarina of Time）重制版在《侠盗猎车手 VI》（Grand Theft Auto VI，简称《GTA 6》）发售后，意外成为玩家评分大战的受害者。

尽管这款重制作品获得了媒体评论家的高度评价，在 Metacritic 上拿下 95 分的媒体评分，但短短几个小时内，其玩家评分便大幅下滑。此次恶意刷差评事件被认为与部分不满的《GTA 6》粉丝有关，他们通过发布虚假负面评价，刻意拉低《时之笛》重制版的用户评分。

2026 年 11 月对于游戏玩家来说可谓相当热闹。《时之笛》重制版和《GTA 6》都获得了游戏圈各方的高度赞誉，两款作品还同时入围了 2026 年游戏大奖（The Game Awards 2026）的年度游戏奖项。

然而，部分玩家并不满足于欣赏两款优秀作品之间的良性竞争，反而将这种竞争演变成了粉丝群体之间的争端，导致两款游戏相继遭遇恶意刷分。

截至目前，《塞尔达传说：时之笛》重制版在 Metacritic 上的用户评分已经降至 8.7 分，而就在几个小时前，这一数字还高达 9.6 分。

目前，该游戏的负面评价占用户评论总数的 12%。从具体内容来看，大多数打出 0 分的评价要么毫无意义，要么直接声称《GTA 6》比《时之笛》更好。这显然与两款游戏之间持续发酵的粉丝争端有关。

更值得注意的是，这些差评大多发布于过去 24 小时内，明显带有集中刷分的特征，其中真正针对游戏本身提出批评的评价寥寥无几。

两大粉丝群体陷入评分大战

此次《时之笛》重制版遭遇恶意刷差评，似乎源于部分玩家认为，之前《GTA 6》遭遇的评分争议是由塞尔达系列粉丝发起的。

此前，《GTA 6》在 Metacritic 上的用户评分一度跌至 4.9 分，整体评价并不理想。游戏粉丝将这一结果归咎于部分塞尔达粉丝，认为他们无法接受 Rockstar 这款大作获得了比《时之笛》重制版更高的媒体评分。

不过，实际上《GTA 6》此前遭遇的恶意刷分可能涉及玩家对游戏的多种不满，并非单纯由塞尔达粉丝引起。如今，《塞尔达传说：时之笛》重制版也被卷入这场评分争端，成为两大粉丝群体互相攻击的牺牲品。

值得一提的是，《GTA 6》目前在 Metacritic 上的媒体评分高达 99 分，与初代《塞尔达传说：时之笛》并列，成为该平台史上媒体评分最高的游戏之一。这或许也是两大粉丝群体矛盾进一步升级的原因。

此外，两款作品同时入围 2026 年游戏大奖年度游戏奖项，也让双方的竞争更加激烈。随着颁奖典礼定于 12 月 10 日举行，这场粉丝争端是否还会进一步升级，仍有待观察。

恶意刷分暂未影响游戏销量

尽管两款游戏都遭遇了恶意刷分，但目前来看，这场评分风波并未对它们的商业表现造成明显影响。

《GTA 6》刚刚创下娱乐产业史上规模最大的首发纪录，发售后的 24 小时内收入达到 37.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.68 亿元人民币）。

与此同时，《塞尔达传说：时之笛》重制版目前也是任天堂 Switch 2 平台销量第二高的游戏，仅次于该主机的首发作品《马力欧卡丁车世界》（Mario Kart World）。

对于两款作品而言，玩家评分大战或许会影响网络舆论，但至少目前还没有迹象表明，这场争端正在影响玩家的实际购买热情。