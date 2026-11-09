《塞尔达传说：时之笛》重制版文件现大师任务线索，或作为付费 DLC 推出

IT之家 11 月 9 日消息，上周在接受 IGN 采访时，《塞尔达传说》系列制作人青沼英二（Eiji Aonuma）和藤林秀麿（Hidemaro Fujibayashi）首次暗示，目前尚未出现在《塞尔达传说：时之笛》重制版中的高难度模式“Master Quest（大师任务）”，未来可能会以 DLC 的形式推出。

这一消息可能让不少玩家感到不满，尤其是如果想体验该模式还需要额外付费的话。如今，数据挖掘者的最新发现进一步增加了这一猜测的可信度。

IT之家注意到，数据挖掘者 MrCheeze 在游戏文件中发现了多个疑似与这一缺失模式有关的条目。除了多次出现缩写“MQ”外，代码中还包含“HasMQ”“IsMQModeExist”“NewGameMQ”和“ReleaseMQ”等标识符。

尽管这些内容都不能构成官方确认，但种种迹象表明，游戏文件确实提到了 Master Quest 模式。

游戏文件已包含 Master Quest 内容，但免费更新的可能性不大

知名数据挖掘者 OatmealDome 还发现了更多细节，让这件事变得更加耐人寻味。

根据其分析，Master Quest 模式的部分内容实际上已经存在于游戏文件中。据称，这些内容包括镜像翻转后的游戏世界、经过修改的迷宫谜题和挑战，甚至还包括藏在巨兽贾布贾布（Lord Jabu-Jabu）肚子里的奶牛。熟悉初代 Master Quest 的玩家应该对这一设计并不陌生。

不过，这里有一个关键问题：OatmealDome 的发现表明，玩家可能必须拥有相关 DLC 才能进入这一模式。

在 Reddit 上，不少玩家仍希望任天堂能通过免费更新加入 Master Quest。毕竟，2011 年推出的任天堂 3DS 版《塞尔达传说：时之笛》就免费包含了这一模式，并未要求玩家额外付费。

然而，考虑到 OatmealDome 发现的这些线索，免费推出的可能性目前似乎正在降低。

任天堂尚未对此事作出正式回应，因此，Master Quest 最终是否会作为付费 DLC 单独出售，目前仍没有定论。