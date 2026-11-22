IT之家 11 月 22 日消息，外媒 SamMobile 在拆解三星 One UI 9.5 测试版时，发现三星正在为 Galaxy S27 系列手机测试全新 Now Bar 实时通知功能。

具体来看，新版 Now Bar 将以胶囊形界面显示在屏幕顶部中央前置摄像头开孔周围，用户点击后，计时器、手电筒状态和媒体控制等功能即可展开显示，还支持通过左右滑动手势切换不同后台活动，整体类似苹果 iPhone 的灵动岛（Dynamic Island）设计。

与部分仅支持计时器和音乐播放器的 Android 仿制功能不同，三星新版设计仍然基于现有的 Live Notifications（实时通知）框架运行。目前该框架已经支持多款第三方应用，因此这次调整并非单纯改变计时器等系统功能的显示方式，而是能够进一步扩展到更多应用场景。不过，目前相关设计仍处于测试阶段，三星在正式发布前仍有时间调整胶囊的圆角和间距等细节。

此外，SamMobile 还在 Now Bar 设置中发现了一个名为 Moment effects（瞬间特效）的新页面，目前其中列出了 Sports（体育）下载选项。

该功能由 Google Sports 提供支持，当用户关注的球队得分或获胜时，系统便会在前置摄像头开孔周围播放简短动画，让体育赛事信息以更加直观的方式呈现。考虑到三星将该页面命名为 Moment effects，未来不排除进一步加入天气、旅行以及其他实时通知特效。