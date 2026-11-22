IT之家 11 月 22 日消息，一款名为《满是猫咪的废土》（A Wasteland Full of Cats）的全新《辐射》（Fallout）游戏正在开发中。此前项目意外提前泄露，贝塞斯达随后正式确认了这一消息。这款衍生作品在玩法和主题上都与《辐射》系列正传游戏有很大不同，核心内容将围绕猫咪展开。

这款游戏最早于 10 月 22 日曝光。当时，澳大利亚分级委员会的网站提前发布了一份相关分级信息。除了公布游戏名称外，该页面还将其描述为一款寻物冒险游戏，玩家需要在《辐射》的废土世界中寻找并营救走失的猫咪。

11 月 19 日，《辐射》官方 X 账号正式宣布了《满是猫咪的废土》，确认该项目由巴西开发商 Devcats 与动物救援非营利组织 Dallas Pets Alive 合作打造。官方承认，游戏信息此前意外提前曝光，并确认这是一款以解谜为核心的冒险游戏，同时表示很快会公布更多详情。

贝塞斯达将《满是猫咪的废土》称为一款“受《辐射》启发”的冒险游戏。这一表述意味着，该作品可能不会被纳入《辐射》系列既有的官方剧情设定。

2026 年 10 月底曝光的澳大利亚内容分级信息还透露了其他尚未得到官方确认的细节。据该页面介绍，玩家将操控一只生活在避难所中的猫咪。由于某种意外，它的猫咪伙伴们散落在废土各处，玩家需要踏上营救之旅。

据称，游戏将包含 14 个地点、33 个房间，以及额外的避难所区域。玩家还将探索一些《辐射》系列中颇具辨识度的场景，并与熟悉的非玩家角色（NPC）互动。游戏还会推出符合猫咪主题的 Pip-Boy 变体设备，名为 Pip-Kitty。

此外，游戏中还设有一些需要通过解谜才能解锁的隐藏区域。按照分级信息的描述，游戏最终将迎来一场特殊遭遇战：玩家需要射击辐射蟑螂（Radroach），从而营救猫咪和人类。

《满是猫咪的废土》还将支持动物救助事业

Devcats 多年来一直专注于开发猫咪主题的解谜游戏，代表作品包括《满是猫咪的大楼》（A Building Full of Cats）、《满是猫咪的城堡》（A Castle Full of Cats）和《满是猫咪的收容所》（A Shelter Full of Cats）。

IT之家注意到，这家工作室此前也一直在游戏中融入动物领养相关信息。《满是猫咪的废土》将延续这一做法，与 Dallas Pets Alive 合作开展公益活动，为有需要的宠物提供帮助。

在随后向媒体发布的一份声明中，贝塞斯达还公布了这款《辐射》解谜游戏的主角名字：Fofiño。这个角色此前曾出现在 Devcats 于 2024 年推出的合作解谜游戏《猫咪爱盒子》（Cats Love Boxes）中。

目前，贝塞斯达尚未公布《满是猫咪的废土》的游戏截图或视频，也没有透露具体发售时间和登陆平台。

不过，PC 版似乎很有希望推出，因为 Devcats 此前所有《满是猫咪》（Full of Cats）系列作品均登陆了 PC 平台。主机版的情况则不太确定，但仍有可能。Devcats 过去曾将部分游戏移植至 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S 和任天堂 Switch。

值得注意的是，该工作室最近一款登陆主机平台的游戏《满是猫咪的高塔》（A Tower Full of Cats）于 2024 年推出。此后，Devcats 又发布了另外 6 款解谜游戏，但这些作品目前均为 PC 独占。

在等待《满是猫咪的废土》推出期间，《辐射》系列和猫咪爱好者还可以关注《辐射 76》（Fallout 76）的后续更新。游戏计划于 2026 年 12 月 1 日推出“世界宠物”（World Pets）更新，进一步丰富玩家可以拥有的动物伙伴种类。