IT之家 11 月 22 日消息，特斯拉 Cybertruck 现在可以更轻松地通过狭窄空间了。特斯拉官方 Cybertruck 账号在 X 平台宣布，车辆正在通过 OTA 方式获得一项新升级，进一步缩小转弯半径，让车辆能够完成“更小半径的转弯”。

不过，这项升级有一定限制：车辆必须安装 2026.44 或更高版本的软件，而且只有 2027 款 Cybertruck 才能使用这项转向优化功能。

大块头皮卡也能灵活转弯

特斯拉没有公布优化后的具体转弯半径数据，但官方展示的升级前后对比画面显示，Cybertruck 转弯时所需的空间明显缩小。

对于一辆重量超过 6000 磅（约 2722 千克）的皮卡而言，这一改进相当实用。此前，Cybertruck 就已经是同级全尺寸皮卡中较容易操控的车型之一。

这在很大程度上得益于 Cybertruck 配备的四轮转向系统。在低速行驶时，后轮最多可以向与前轮相反的方向转动 10 度，从而缩小转弯半径，甚至比尺寸和重量都小得多的 Model S 更灵活。

不过，特斯拉并未说明此次转弯半径优化具体由什么技术实现，也没有解释为什么这项功能仅适用于更新款 Cybertruck，是否涉及硬件差异仍不清楚。

这也不是特斯拉第一次优化 Cybertruck 的转弯表现。该车型开始交付后不久，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）就曾表示，特斯拉正在开发进一步缩小其转弯半径的改进方案。当时，Cybertruck 的转弯直径为 43.5 英尺（约 13.3 米）。

2026.44 版本还带来哪些更新？

2026.44 软件版本于本周早些时候开始推送。除了优化 Cybertruck 的转弯表现外，该版本还通过常规软件更新，向所有车主推送 FSD v14.3 和 v14.3 Lite。

其他更新还包括重新设计的服务菜单、更简洁的超级充电站地图界面，以及导航搜索栏中新增的 Grok 按钮。

Cybertruck 停产前迎来功能升级

此次更新推出之际，Cybertruck 正逐渐接近停产时间。本月早些时候，特斯拉宣布将结束 Cybertruck 的生产，为扩大 Cybercab 产能腾出空间。

随后，马斯克进一步解释称，Cybertruck 本身是能够盈利的，停产另有原因：生产这款皮卡需要占用工程师资源和工厂产能，而这些资源本可以投入 Cybercab 项目。

此后，特斯拉上调了 Cybertruck 的售价，并暂停基础版车型的订单；随后又停止接受 Premium AWD 版本订单，同时提高了 Cyberbeast 车型的售价。目前，Cyberbeast 已成为唯一仍可订购的版本，售价为 10.999 万美元（IT之家注：现汇率约合 73.6 万元人民币）。

在遭遇用户反对、市场需求依然强劲之后，特斯拉如今决定将 Cybertruck 的生产延长至 2027 年夏末。这意味着，2028 款车型将成为该系列最后一批生产的车辆。改装厂商 Unplugged Performance 甚至提出，在特斯拉关闭生产线后，愿意代替特斯拉继续生产 Cybertruck。

特斯拉此前表示，即使 Cybertruck 停产，仍会继续为车主提供维修服务和零部件供应。希望这也意味着，未来几年车主仍能获得类似此次转弯半径优化的后续软件更新。