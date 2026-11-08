明年停产的特斯拉 Cybertruck 又涨价，入门版已暂停接受订单

IT之家 11 月 8 日消息，特斯拉 Cybertruck 又涨价了。特斯拉已将美国市场 Cybertruck 的售价上调，最高涨幅达 9%，同时暂停了入门版双电机全轮驱动（Dual Motor AWD）车型的新订单。

此次调整恰逢马斯克宣布，特斯拉计划在 2027 年年中左右结束 Cybertruck 的生产，以便腾出得州超级工厂（Giga Texas）的生产空间，用于扩大 Cybercab 的产能。

Cybertruck 最新售价

高配全轮驱动版（Premium AWD）起售价现为 92,490 美元（IT之家注：现汇率约合 61.9 万元人民币），较此前的 84,990 美元（现汇率约合 56.9 万元人民币）上涨 7,500 美元（现汇率约合 50,181 元人民币）。

顶配 Cyberbeast 的售价则从 99,990 美元（现汇率约合 66.9 万元人民币）涨至 102,490 美元（现汇率约合 68.6 万元人民币），涨幅为 2.5%。这也意味着，特斯拉旗下这款高性能皮卡的售价首次突破 10 万美元（现汇率约合 66.9 万元人民币）。

入门版双电机全轮驱动车型目前已无法下单，至少暂时如此。该车型在特斯拉官方配置器中已显示为灰色不可选状态，但页面仍标出了 82,490 美元（现汇率约合 55.2 万元人民币）的新价格，较此前的 74,990 美元（现汇率约合 50.2 万元人民币）上涨约 10%。

今年已多次涨价

这是 Cybertruck 今年以来一系列涨价措施中的最新一次。

今年 2 月，特斯拉曾推出售价 59,990 美元（现汇率约合 40.1 万元人民币）的双电机全轮驱动版，将其定位为一款配置精简的实用型工作皮卡。该车型保留了货厢电源插座、电动卷帘式货厢盖，以及 325 英里（约 523 公里）的续航里程，但取消了空气悬架和部分内饰配置。

不过，这一售价仅维持了不到 10 天。3 月 1 日，特斯拉便将其价格上调至 69,990 美元（现汇率约合 46.8 万元人民币），同时新订单的预计交付时间也推迟到了 2027 年。

今年 8 月，特斯拉又将两款双电机车型的售价各上调了 5,000 美元（现汇率约合 33,454 元人民币）。

Cybertruck 今年以来的价格变化如下：

车型 2026 年初 2026 年 8 月 目前 双电机全轮驱动版 59,990 美元（现汇率约合 40.1 万元人民币） 74,990 美元（现汇率约合 50.2 万元人民币） 82,490 美元（现汇率约合 55.2 万元人民币）（暂停接单） Premium AWD 79,990 美元（现汇率约合 53.5 万元人民币） 84,990 美元（现汇率约合 56.9 万元人民币） 92,490 美元（现汇率约合 61.9 万元人民币） Cyberbeast 99,990 美元（现汇率约合 66.9 万元人民币） 99,990 美元（现汇率约合 66.9 万元人民币） 102,490 美元（现汇率约合 68.6 万元人民币）

这意味着，Premium AWD 目前的售价比年初高出 12,500 美元（现汇率约合 83,635 元人民币），涨幅接近 16%。

如果双电机全轮驱动版未来重新开放订购，其售价将比最初上市时高出 22,500 美元（现汇率约合 15.1 万元人民币）。

重蹈 Model S 和 Model X 的覆辙？

Cybertruck 目前的处境与 Model S、Model X 有些相似。

此前，特斯拉曾在 3 月 31 日永久关闭 Model S 和 Model X 的新车订单，而在此之前，两款车型已经经历过涨价。此后，位于弗里蒙特工厂的相关生产线已被改造，用于生产 Optimus 人形机器人。

销量低迷是特斯拉作出这一决定的原因之一，而 Cybertruck 似乎也面临类似情况。

特斯拉并未单独公布 Cybertruck 的销量数据。根据公司披露的信息，今年第二季度，其“其他车型”合计交付量仅略高于 1.2 万辆。这一统计类别包括 Cybertruck、Semi，以及剩余的 Model S 和 Model X。

特斯拉尚未解释为何暂停双电机全轮驱动版的订单。一种可能是，公司正在消化现有订单积压；另一种可能是，希望将剩余的 Cybertruck 产能集中用于生产售价更高的车型。

如果消费者仍想购买 Cybertruck，目前 Premium AWD 和 Cyberbeast 仍开放订购。不过，随着特斯拉计划明年逐步缩减 Cybertruck 生产规模，这两款车型还能开放订购多久，目前也不得而知。

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