IT之家 11 月 22 日消息，SpaceX 首艘成功返回并被发射塔机械臂捕获的星舰（Starship）上面级，将不会再次执行飞行任务，而是被保留下来作为公开展品。

这艘飞船名为 Ship 42，于 11 月 13 日参加了星舰第 15 次试飞。一天后，它从轨道返回地球，平稳降落在 SpaceX 位于美国得克萨斯州南部星际基地（Starbase）的发射塔上，并成功被塔架上的“筷子”机械臂捕获。

SpaceX 创始人兼首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，Ship 42 在第 15 次试飞后状态良好，经过几周的维护和翻修，理论上就可以再次执行飞行任务。不过，这艘飞船最终不会重返天空。

马斯克于当地时间 11 月 18 日参加 TomorrowX 峰会的一场讨论时表示：“考虑到这艘飞船具有一定的历史意义，我们不想冒任何风险。我认为，最好将它保留下来，供公众参观，因为它完成的任务具有里程碑意义。”

马斯克没有透露 Ship 42 最终将在哪里展出，但最有可能的地点是星际基地，也就是 SpaceX 的星舰制造和发射中心。

SpaceX 计划将大部分星舰发射任务转移至新建的路易斯安那州星际基地（Starbase Louisiana），不过，这项投资高达 1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,693.35 亿元人民币）的庞大工程目前尚未开始建设。

马斯克当天通过线上方式参加了 TomorrowX 的讨论活动，主持人是他的两位朋友、风险投资家加文 · 贝克（Gavin Baker）和安东尼奥 · 格拉西亚斯（Antonio Gracias）。活动在美国得克萨斯州奥斯汀举行，而马斯克当时正在中国。

谈及 Ship 42 创造的历史，马斯克表示，这次成功捕获让 SpaceX 朝着火箭技术领域的“圣杯”又迈进了一大步，也就是实现运载火箭的完全可重复使用，并且能够快速再次执行发射任务。

在第 15 次试飞之前，SpaceX 已经三次成功用机械臂捕获星舰的第一级助推器超级重型（Super Heavy），还曾让一枚助推器重复飞行两次。不过，由于星舰上面级的飞行速度更快、飞行距离更远，捕获难度也明显更高，因此 SpaceX 此前从未尝试过捕获上面级。

马斯克认为，首次尝试就成功捕获 Ship 42，是一项意义重大的成就。

他在周三的讨论中对贝克和格拉西亚斯表示：“至少在 SpaceX 内部，每个人都清楚这一里程碑有多么重要。这是一项根本性、意义深远的突破，意味着星舰将成为人类历史上首个完全可重复使用的轨道航天系统。”

SpaceX 对星舰的重复使用寄予厚望。马斯克此前表示，公司希望到 2030 年实现每年约 1 万次星舰飞行任务。