IT之家 11 月 22 日消息，据格隆汇报道，在零跑汽车 2026 年 Q3 业绩电话会上，零跑汽车副总裁李腾飞谈及与欧宝车型合作时称，整体的 1 亿欧元（现汇率约合 7.34 亿元人民币）包含项目开发费及授权使用费等，整体收入确认贯穿今年底、明年初至项目量产、及量产后的 2 到 3 年，项目量产后还会有相关零部件的交易，核心零部件都会有零跑去提供。

李腾飞指出，此次与欧宝的车型合作只是开端，标志着零跑与 Stellantis 集团迈入一个新的合作阶段，“类似这样的合作项目，我们还有多个项目在深入洽谈当中，有些项目商务谈判已到了最后的收官阶段。”

据IT之家此前报道，11 月 20 日，零跑科技创始人、董事长兼 CEO 朱江明与欧宝 CEO Florian Huettl 正式签署合作协议，双方将共同开发一款全新的 C 级 SUV 车型。

零跑汽车公告显示，同意就欧宝全新 C 级 SUV 向欧宝提供工程及开发服务，合作协议项下总代价为 1 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 7.34 亿元人民币）。

新车预计将于 2028 年正式开启销售，计划于西班牙萨拉戈萨工厂生产。新车将采用零跑汽车的核心零部件，并融合欧宝标志性的设计语言、座舱人体工程学、底盘工程以及高级照明系统和座椅技术。