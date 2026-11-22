IT之家 11 月 22 日消息，韩国最大电力公司韩国电力公社（IT之家注：KEPCO，简称“韩电”）今日表示，已确认发生另一起涉及约 152 万用户个人信息的数据泄露事件。

上个月，该公司披露了一起影响 35,528 名内部员工、退休人员及合作方员工的信息泄露事件。

据介绍，本次泄露的信息中大量包含了居民登录号码（韩国身份证号）、电话号码、地址、账号、卡号等。此次确认发生信息泄露的地方，是提供电费查询、缴纳等服务的客户服务平台“韩电 ON”以及用于采购、工程、劳务合同的电子采购系统。

韩电在 20 日掌握泄露事实后，切断了外部 IP 访问并停止了相关服务。韩电相关人士表示：“初步判断系外部攻击者非法入侵这两个系统后窃取了信息。”

在韩电 ON 中，有 650,487 名客户的信息遭到泄露。不仅包括客户编号、客户姓名与固有识别信息（居民、外国人登录号码）、电话号码、地址，还包括银行名称、账号、户名、发卡机构、卡号、持卡人姓名、费用及账单信息等共 12 个项目。

在电子采购系统中，也有 869,761 人的信息遭到泄露。其中 426,827 名企业代表的姓名、居民及外国人登录号码、电子邮件、公司地址被泄露，442,934 名韩电及企业员工的姓名、所属部门、工号、手机号码、电子邮件、公司电话号码也流向了外部。

两个系统的泄露规模加起来为 1,520,248 条。韩电相关人士表示：“由于可能存在重复的受害者，准确的受害人数尚未统计出来。”

韩电在官网上发布了以社长金东哲及全体高管员工名义署名的道歉信，并向确认信息泄露的用户个别通知了受害事实。