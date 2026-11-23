IT之家 11 月 23 日消息，郑州市消防救援支队于 11 月 20 日晚发布了《郑州市惠济区和昌珑悦小区“7·6”较大火灾事故调查报告》。

郑州市人民政府事故调查组认定，这起造成 5 人死亡、1 人受伤的火灾，是一起由电动摩托车非法改装、违规进楼入户充电、锂电池热失控后爆燃直接引发的责任事故。事故过火面积约 15 平方米，直接经济损失 530.75 万元。

调查显示，该电动摩托车（小牛 N Play）最初由商丘的刘某鸣（不满 14 岁）要求线下门店进行改装，此后经过四次私下转卖，于 2026 年 6 月 14 日转入代某辉（15 岁）手中。改装内容涉及电池与车辆电气系统，为后续的电池热失控埋下了直接隐患。

事发前一天，即 2026 年 7 月 5 日下午，谢某泽、孙某博、代某辉三名 15 岁未成年人冒用他人身份信息，通过线上平台预订了和昌珑悦小区内凯缤悦旅馆酒店的 628 房间。三人发现电动摩托车余电不多后，将车辆骑入电梯门厅，过程中底盘电池包与台阶发生磕碰，随后仍将车推进电梯，搬入 628 房间内接线充电。

7 月 6 日 7 时 30 分许，代某辉闻到车辆周边异味，断开了充电电源。7 时 43 分，他打开房门通风，并告知孙某博电池状态异常，后者未予理会继续睡觉。7 时 50 分，代某辉走出房间打电话的间隙，停放在室内的改装电池发生爆燃。代某辉在楼道内呼喊后经楼梯间逃出，但 628 室内的 2 名被困人员以及从同层 621 室救出的 4 人中的 3 人，均被确认无生命体征。

调查报告进一步指出了火势迅速扩大的两个关键原因。其一，锂电池充电时电芯发生热失控（IT之家注：指电池内部因异常升温引发不可控的链式放热反应），断电后反应仍在继续，并形成喷射火焰，迅速引燃室内可燃物。其二，起火楼层自动喷水灭火系统管道内无水，房间内的洒水喷头未能发挥压制初期火势的作用，导致烟气快速向外蔓延。

在责任认定方面，涉事小区的物业相关负责人、凯缤悦旅馆酒店负责人、改装门店店主及店员等 6 人涉嫌刑事犯罪，将被依法追究责任。涉事车辆一手车主刘某鸣涉嫌失火罪，但因不满 14 周岁，建议不予追究刑事责任；现任车主代某辉同样涉嫌失火罪，因未满 16 周岁，按现有法律规定建议不追究刑事责任。调查报告还建议郑州市惠济区委、区政府向郑州市委、市政府作出深刻检查。