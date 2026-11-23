IT之家 11 月 23 日消息，据央视新闻今日报道，日前，北京首例利用区块链、虚拟货币技术为传销活动提供协助的违法案件被查处，涉案金额超 3 亿元人民币。

据报道，涉案科技公司是某公链的外包服务商，提供运营、市场推广、交易所对接和维护等服务。该公链推出多款理财项目，兜售相关虚拟货币，以高额收益回报为诱饵，售出价值人民币超 3 亿元的虚拟货币。

北京市海淀区市场监管综合执法大队执法人员胡日露表示，该公司光是质押母币的收益就已高达年化 20 个点以上，子币的收益可能更高，远远超过 20%。相关推荐会更多宣扬技术，“在技术水平的掩饰之下，会让大家觉得自己是在参与一个高科技企业的投资”。

经多方调查取证，高收益回报实为引诱参与人员购买虚拟货币的幌子。这些理财项目的核心模式为 “拉人头返利”：要求参与人员投入资金获取加入资格，并以发展下线的人数和层级为依据设定奖金，实质就是传销。

IT之家从报道获悉，目前，公安机关已对涉嫌组织传销的人员刑事拘留，链上资产已通过技术手段锁定并冻结，涉案资金正在依法处理。

执法人员丁可表示，与传统传销相比，首先借助区块链技术，使用虚拟货币完成了资金划转，不再依靠线下窝点完成传销行为，突破了地域范畴；其次以线上社群和网络平台为媒介，具有隐蔽性更强、危害性更大、传播性更广的特征。

执法人员介绍，涉案科技公司在明知或应知该公链上存在拉人头返利传销应用的情况下，仍放任相关活动开展，持续提供技术运维、对外宣发、虚拟币交易渠道维护等服务。依据《禁止传销条例》，该公司被罚没合计 93 万余元。

北京市市场监督管理局价格监督检查处处长贾晓强表示，传销有三大核心特征：交入门费获取加入资格；“拉人头”，收入跟发展多少人有直接关系；团队计酬，报酬来源于下线的投入而非销售商品和服务。

市场监管部门提示，发现陷入传销陷阱应立即止损，切断与传销核心人员的联系，全面保存通话记录、平台截图、计酬规则说明等证据，并拨打 12315 或 110 举报。