IT之家 11 月 23 日消息，彭博社记者马克 · 古尔曼昨日在新一期《Power On》通讯中认为，苹果传统的软件开发方式可能阻碍其进入 AI 时代。僵化的发布周期、集中化的决策和缓慢的开发流程，让苹果很难和 AI 领域竞争对手抗衡。

▲ 苹果首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）

古尔曼警告称，虽然苹果在软硬件和生态领域仍然优势明显，但现有的组织架构拖累了公司在 AI 领域的发展。他说道：“简单来说，苹果作为一家企业，其组织架构和运作方式很难在 AI 时代取得成功。这家公司需要在组织结构和企业文化层面进行全面改革。”

例如，苹果通常会在新系统正式发布前一年就确认主要功能。在软件主管克雷格 · 费德里吉（IT之家注：Craig Federighi）的领导下，工程团队严格按照时间表推进开发，确保 iPhone、Mac 及其他设备的软件开发周期相互协调。

几十年来，这种开发方式帮苹果铸造了一批充分打磨的软件、硬件产品。但这种缓慢的开发节奏，也导致苹果在 AI 公司面前毫无招架之力。OpenAI、Anthropic、Meta 和谷歌等公司会隔几天或几周推出新功能和新 AI 模型，苹果这边还是高度依赖每年的软件发布周期，和事先确定的开发节点。

尽管 AI 版 Siri 已经迎来重大改进，但古尔曼认为这款语音助手在上下文理解、第三方服务整合以及无需用户额外指示即可完成任务等方面，仍然存在明显不足。

苹果目前已经在开发自己的 AI 智能体，具备操作应用程序、浏览网页、执行命令以及编写代码等能力。但古尔曼预计，这项功能最早要等到 2027 年底才会推出。随着竞争对手不断提升用户与平台的粘性，苹果的缓慢已经付出了不少代价。

古尔曼认为，苹果需要加快开发周期、提高组织灵活性，并在企业文化层面进行重大调整，才能有效参与 AI 时代竞争。