IT之家 11 月 23 日消息，据路透社 11 月 21 日报道，印度主要反对党国大党的青年团近日因不满旗下成员的 Instagram 账号遭到限制，前往 Meta 印度办事处抗议，还与警方及安保人员发生冲突。

印度青年国大党（Indian Youth Congress，简称 IYC）还向 Meta 发出最后通牒，要求在七天内恢复相关账号，否则将在印度各地继续举行抗议活动。

印度青年国大党 11 月 20 日当天发布的视频显示，示威者手持标语牌、高喊口号，进入 Meta 位于海得拉巴的办公楼，将花盆砸向地面，并与警方及安保人员发生冲突。

另一段视频显示，国大党工作人员在 Meta 孟买办事处所在大楼外墙喷涂反对 Meta 的标语，并与试图阻拦的保安人员发生冲突。在新德里附近的古尔冈（Gurugram），示威者则举着横幅并高喊口号。

印度青年国大党随后在 X 上警告 Meta，如果不恢复其 Instagram 账号，将在印度全国各地的 Meta 办事处举行抗议，甚至进入办公场所。

负责青年国大党社交媒体事务的马努 · 贾殷（Manu Jain）向路透社表示，11 月 20 日抗议活动结束后，已有两名组织成员的账号获得恢复，但仍有数以千计账号受到限制。他要求 Meta 解释其算法机制，并恢复应政府要求而被下架的账号。

后续，印度执政党印度人民党（BJP）全国发言人普拉迪普 · 班达里（Pradeep Bhandari）于 11 月 21 日批评国大党的抗议行为，指责示威者破坏 Meta 海得拉巴办事处，并在社交媒体上炫耀相关行为。印度政府表示，相关内容下架要求主要针对违反当地法律、可能危害公共安全或国家安全的内容。

作为回应，Meta 此前表示，公司在印度限制部分内容是为了遵守当地法律。Meta 没有对这次抗议活动发表评论。

路透社援引 Meta 数据，2026 年上半年，Meta 在印度依据当地法律限制了超过 540 万条帖文或账号，数量仅次于印度尼西亚。作为对比，Meta 在此前六个月依据印度法律限制的相关内容约为 7 万条。

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