IT之家 11 月 23 日消息，据 Tom's Hardware 报道，英特尔 CEO 陈立武在 11 月 19 日举行的 TomorrowX 会议上称，Intel 18A 制程的芯片良品率已达到 70%。

陈立武表示，自己于 2025 年 3 月接任英特尔 CEO 时，18A 制程的良品率“非常糟糕”，目前已经提升至 70%。

Intel 18A 是英特尔当前的先进制程节点之一，已用于客户端和数据中心产品。英特尔于 2025 年下半年开始量产采用 18A 制程计算模块的 Panther Lake 处理器，也就是酷睿 Ultra 300 系列。面向数据中心的 Clearwater Forest 至强 6+ 处理器同样采用 18A 制程，最多配置 288 个核心，并结合 Foveros Direct 3D 封装技术。

良率提升有助于改善先进制程的制造经济性，但最终成本和盈利能力还受到参数良率、芯片规格分布以及可销售产品比例等因素影响。尤其对于采用多芯粒设计的处理器而言，单一良率数据并不能完整反映整颗产品的制造成本和交付能力。

与此同时，英特尔下一代 Intel 14A 制程的开发也在推进。英特尔已向客户提供 Intel 14A 工艺设计套件（PDK）0.9 版本，为客户提供基于硅片验证数据的设计环境，使其能够在工艺进一步成熟前启动产品设计。英特尔此前曾表示，PDK 0.9 是迈向 PDK 1.0 和大规模量产准备的重要节点，预计于 2027 年第一季度推出 PDK 1.0。另外，英特尔 14A 制程预计在 2027 年下半年进入风险试产阶段，并计划于 2028 年开始大规模量产。IT之家后续将保持关注。

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