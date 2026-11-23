IT之家 11 月 23 日消息，外媒 VideoCardz 当地时间昨日报道称，Intel（英特尔）将以 Arc（锐炫）G3 Play 的名称推出配备 4 个 "Xe3" Xe-core 核显的入门级 "Panther Lake" 掌机处理器。

此前有关该处理器的 CPU 规格有两种说法，即 4P + 0E + 4LPE 和 0P + 8E + 0LPE，均为 8 核心 8 线程。报道指出，0P + 8E + 0LPE 目前看来有着更高的可能性。

锐炫 G3 Play 的 GPU 规模仅有系列旗舰型号锐炫 G3 Extreme 的 1/3，图形性能显著更低。该处理器瞄准的也是更为下沉的细分市场。此外，该型号的最高 TDP 为 25W，低于 G3 和 G3 Extreme 的 35W。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。