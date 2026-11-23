IT之家 11 月 23 日消息，小米汽车今日官宣，小米汽车广州车展发布会定档 11 月 27 日早 9 点，小米汽车副总裁李肖爽和大家好好聊聊澎程 N70。

小米汽车表示，刚刚过去的 10 月，N70 荣获中大型 SUV、增程车型销量双冠军（数据来源于懂车帝）。

本次发布会，小米汽车将详细介绍 N70 的核心优势：大电池增程、二排大空间、满配智能体验、全席位安全防护。此外也汇报一下辅助驾驶的最新进展。

据IT之家了解，小米澎程是小米汽车继 SU7、YU7 之后的第二个产品系列，于 2026 年 7 月 30 日的小米汽车技术发布会上正式亮相，小米昆仑技术架构同场发布。

车型定位上，N70 为中大型五座增程 SUV，官方售价 20.99 万元起，分为 Pro 和 Max 两个版本；N90 为大型七座增程 SUV，统一零售价 26.99 万元起，Max 探索版为 29.99 万元。

动力方面，两款车型均搭载 1.5T 四缸小米昆仑增程器与双电机四驱增程系统。其中 N70 Max 的 CLTC 纯电续航最高 505km，N90 的 CLTC 纯电续航为 464km、CLTC 综合续航最高 1705km。

这两款车型于 2026 年 9 月 12 日开启首批车主交付，9 月为上市后的首个交付月，10 月则是澎程系列首个完整交付月。

据懂车帝月度销量榜单，小米澎程系列 10 月单月共交付 27,132 台，其中 N70 交付 14,545 台、N90 交付 12,587 台，N90 同时位居当月增程车销量第二。

第二十四届广州国际汽车展览会专题