IT之家 11 月 23 日消息，博主 @懒酱的日记本 发现，小米旗下多款笔记本电脑今日起价格上调 300～500 元：

以 REDMI Book Pro 14 2026（酷睿 Ultra5-325、24G、1T）为例，IT之家查询发现其京东标价已经从昨日的 7699 元涨至 8199 元，叠加优惠券后 7899 元。

除此之外，REDMI Book Pro 14 2026 还有 Ultra5-338H、32GB+1TB 版本以及 Ultra X7-358H、32GB+1TB 版本已经分别从 8799 元、9499 涨至 9299 元、9999 元。

此外，REDMI Book 14 焕新版搭载 13 代酷睿 i5-13420H 处理器，配备 16GB 内存、512GB 固态硬盘，京东标价已经从昨日 4699 元涨至 4999 元。

延伸阅读

本轮小米笔记本调价的直接推手是上游存储芯片价格的持续走高。据上海证券报报道，洛图科技研报显示，受内存等成本上升影响，2026 年第三季度国内笔记本电脑在主流电商平台的销售均价为 7759 元，同比上涨 13.4%。集邦咨询旗下 DRAMeXchange 统计则显示，2026 年 10 月 DDR 8Gb（1Gx8）平均合约价达到 27.5 美元，较 9 月的 26 美元环比上涨 5.77%，机构对第四季度合约价的判断仍维持双位数上涨。

业内人士分析认为，涨价源头仍在上游存储环节，且与存储行业过去周期性的供需波动不同，真正的变量是产能分配格局的改变 —— 存储厂商将先进制程产能优先配置给高端算力终端，面向消费级 PC 的存储供给随之收紧。2026 年以来，消费级内存与闪存价格持续走高，部分型号价格较上年同期翻番，成本沿供应链逐级传导，最终体现为游戏本、轻薄本的整机定价上涨。

事实上，小米方面此前已预告过调价可能。2025 年 11 月，小米集团合伙人、总裁卢伟冰在三季度业绩媒体电话会上表示，当前内存价格上涨是长周期行为，主要驱动力来自 AI 带来的 HBM 需求激增，而非传统的手机、笔记本行业周期波动；小米已与合作伙伴签订 2026 年全年供应协议以确保全年供应，并可能通过涨价和产品结构升级来平滑成本压力。

这并非单一品牌的调价行为。据证券之星、吉林日报报道，受存储芯片涨价影响，联想、戴尔、惠普等 PC 厂商相继发出调价通知，部分笔记本型号终端零售价上调 500 元至 1500 元；同期小米、vivo 等品牌新手机的相同存储配置价格较上一代上调 300 元至 500 元。国家发展改革委价格监测中心指出，受 AI 服务器算力需求拉动，全球存储芯片供不应求局面仍在延续。

产品层面，REDMI Book Pro 14 2026 与 Pro 16 2026 均搭载第三代英特尔酷睿 Ultra 处理器。据小米商城商品页，Pro 14 2026 主打至高 70W 整机性能释放与 2.8K 专业护眼屏，Pro 16 2026 则主打至高 80W 整机性能释放与 3.2K 专业护眼屏。其中 Ultra 5 338H 属于英特尔第三代酷睿 Ultra（代号 Panther Lake、Intel 18A 制程）产品，为 12 核心设计，最高睿频 4.7GHz，集成 Arc B370 核显。