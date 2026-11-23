IT之家 11 月 23 日现场消息，在今日的蚂蚁阿福医疗健康生态大会上，蚂蚁阿福 App 宣布迎来全新升级。

IT之家在大会现场获悉，蚂蚁阿福 App 基于蚂蚁百灵医疗健康系列模型，带来两项功能大升级：

实时视频看健康，AI 也能“望闻问切”：哪里不舒服，直接给阿福打视频电话，指给阿福看、说给阿福听。结合主动追问和智能硬件，阿福准确分析身体问题，还能连接真人在线把关。

面向全家人的“AI 健康管家”：把全家人的健康档案和减重、育儿、控糖等健康事项集中管理，提供个性化健康方案，还能持续记录、主动提醒。

身体感觉不对劲，却根本说不清具体在哪儿、到底是什么症状。这种“有嘴说不清”的健康困扰，其实非常普遍。

现在，不用费劲组织语言，阿福首页右下角，打开实时音视频功能，阿福帮你“望闻问切”。

哪里不舒服，直接把镜头对准，指给阿福看。皮肤上的变化、身体不适的位置，都可以。家里的药盒、体检报告也可以拿到镜头前，让阿福识别相关信息。

不同的咳嗽声、打鼾声、喘息声，都可能藏着或轻或重的健康线索。阿福可以通过实时音视频捕捉这些声音，再结合持续时间、发生场景和伴随症状进一步追问，帮助梳理值得关注的问题。

如果还有疑问，或者想听听医生的意见，可以在视频咨询中一键连接真人，面对面沟通症状和用药问题，根据具体情况给出建议。

比如肩膀不舒服，可以跟着阿福的引导抬起手臂，再慢慢放下。阿福结合动作幅度、活动情况和疼痛位置，帮助寻找可能的健康线索。

如果佩戴了动态血糖仪、智能手表，结合血糖波动、心率变化等，阿福还会综合分析，更全面。

此外，阿福把分散的健康信息和日常需求，集中到了「健康事项」里。围绕减重、育儿、控糖三大高频需求，提供更有针对性的健康管理和日常陪伴。

用户可以把家庭成员的健康档案和相关记录集中归拢，无需再翻找不同账号和零散记录，在同一个页面就能看到全家人的健康动态，例如：

自己的体重变化、近期睡眠及减重进度；

宝宝的日常喂养、睡眠记录和下一次疫苗时间；

父母的日常血糖监测及相关健康指标。

针对家庭中最常见的三类健康需求，阿福也准备了专属管家：

1、减重

阿福可以结合日常饮食、运动和体重记录，帮你分析变化，调整饮食和运动计划，让减重的每一步都更有方向。

在阿福健康页面，点击“体重”，就能让阿福给自己定制体重管理计划。

2、控糖

阿福可以结合日常饮食和血糖数据，帮你看懂不同食物对血糖的影响，找到更适合自己的饮食搭配。

无需每次遇到问题都从头解释，阿福可以结合已有的健康信息，让建议更贴近每个人的实际情况。

在阿福健康页面，点击“血糖”，就能让阿福帮忙管理血糖。

3、育儿

宝宝的喂奶、辅食、睡眠、成长发育情况，都可以告诉阿福。阿福可以建立宝宝档案，提供更贴近日常的育儿参考，遇到拿不准的小问题，也能随时问一问。

在阿福里建立宝宝的健康档案，点击“去聊聊”，就能让阿福帮你定制育儿计划。

这次升级还有一个重要变化：阿福会结合历史健康记录，主动发现值得关注的变化。

比如，当你连续几天睡得太晚、父母的血糖出现异常波动，或者宝宝近期睡眠时间明显减少时，阿福都会结合已有记录进行分析，第一时间发出主动提醒。

你在对话中确定的健康目标，还可以直接转化为具体的每日行动事项。比如定下“本周减少碳水摄入”“今晚提前半小时准备入睡”或“增加力量训练”，系统就能自动生成每日提醒，周末还会生成周报帮你回顾执行情况。

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