IT之家 11 月 23 日消息，工信部今日发布《关于侵害用户权益行为的 APP（SDK）通报》（2026 年第 7 批，总第 60 批）。
公告称，根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展 2026 年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部对 App、SDK 商业信息弹窗问题开展专项治理。近期，经组织第三方检测机构进行抽查，共发现 23 款 App 及 SDK 存在信息窗口乱跳转、信息窗口无法关闭等侵害用户权益行为（详见附件），现予以通报。
工信部要求上述 App 及 SDK 应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，将依法依规组织开展相关处置工作。
IT之家整理工业和信息化部通报存在问题的 App（SDK）名单如下：
|序号
|应用名称
|应用开发者
|应用来源
|版本
|所涉问题
|1
|YY
|广州津虹网络传媒有限公司
|百度手机助手
|8.68.1
|信息窗口乱跳转
|2
|快看漫画
|快看世界（北京）科技有限公司
|应用宝
|8.26.0
|信息窗口乱跳转
|3
|追书神器
|江西元聚网络科技有限公司
|百度手机助手
|4.85.98
|信息窗口乱跳转
|4
|全球购骑士特权
|广州探途网络技术有限公司
|vivo 应用商店
|2.46.1
|信息窗口乱跳转
|5
|黄油相机
|北京缪客科技有限公司
|豌豆荚
|10.36.0.10
|信息窗口乱跳转
|6
|虎扑
|上海匡慧网络科技有限公司
|应用宝
|8.2.67.10281
|信息窗口乱跳转
|7
|中青看点
|北京中青博亚文化传播有限责任公司
|豌豆荚
|6.5.3
|信息窗口乱跳转
|8
|宜搜小说
|深圳宜搜天下科技股份有限公司
|豌豆荚
|6.0.7
|信息窗口乱跳转
|9
|懂球帝
|北京多格科技有限公司
|华为应用市场
|8.7.6
|信息窗口乱跳转
|10
|班级小管家
|北京校萌科技有限公司
|豌豆荚
|3.12.7
|信息窗口乱跳转
|11
|河马畅听
|天津创世星辉科技有限公司
|vivo 应用商店
|2.4.6
|信息窗口乱跳转
|12
|分身大师
|北京奇元科技有限公司
|OPPO 软件商店
|5.3.8.1002
|信息窗口乱跳转
|13
|今日看点极速版
|沈阳沐光汇贤互联网服务有限公司
|vivo 应用商店
|6.5.4
|信息窗口乱跳转
|14
|足球比分
|海南智星昌信网络科技有限公司
|华为应用市场
|3.0.6
|信息窗口乱跳转
|15
|天天快看极速版
|北京星点同辉科技有限公司
|小米应用商店
|6.3.4
|信息窗口乱跳转
|16
|香果免费短剧
|海南橙裂网络科技有限公司
|小米应用商店
|1.4.7
|信息窗口乱跳转
|17
|淘品岛
|南京众宣科技有限公司
|应用宝
|26.10.30
|信息窗口乱跳转
|18
|WiFi 万能钥匙直连
|北京悦嵩纤湾网络科技有限公司
|OPPO 软件商店
|1.6.1.0
|信息窗口无法关闭
|19
|幻影 wifi
|长沙流光速度信息技术有限公司
|OPPO 软件商店
|1.15
|信息窗口乱跳转
|20
|全民解压找茬
|广州星轨信息科技有限公司
|小米应用商店
|1.3.2
|信息窗口乱跳转
|21
|悠九平台
|吉林省鑫星途互娱科技有限公司
|应用宝
|2.1.8.261109
|信息窗口乱跳转
|22
|幻影 Pin
|长沙创程时代信息技术有限公司
|OPPO 软件商店
|1.4
|信息窗口乱跳转
|23
|国广东方 SDK（Android）
|国广东方网络（北京）有限公司
|官网
|1.0.0
|信息窗口无法关闭