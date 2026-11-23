IT之家 11 月 23 日消息，工信部今日发布《关于侵害用户权益行为的 APP（SDK）通报》（2026 年第 7 批，总第 60 批）。

公告称，根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展 2026 年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部对 App、SDK 商业信息弹窗问题开展专项治理。近期，经组织第三方检测机构进行抽查，共发现 23 款 App 及 SDK 存在信息窗口乱跳转、信息窗口无法关闭等侵害用户权益行为（详见附件），现予以通报。

工信部要求上述 App 及 SDK 应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，将依法依规组织开展相关处置工作。

IT之家整理工业和信息化部通报存在问题的 App（SDK）名单如下：