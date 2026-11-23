IT之家 11 月 23 日现场消息，2026 蚂蚁阿福医疗健康生态大会今日（11 月 23 日）在广东广州举行。

蚂蚁集团首席执行官韩歆毅在主论坛发言中表示，AI 正在拓宽人类健康自塑的边界，让健康管理从“千人一方”走向“一人一方”、从“以治病为中心”转向“以健康为中心”，这是 AI 对医疗健康领域最深远的影响之一，其价值不亚于 AI 医疗和 AI 药物研发。

韩歆毅表示，从行业趋势看，AI 正在快速提升医疗服务的“下限”和“上限”，一头促进医疗服务的均衡普惠，一头重塑医药研发的创新范式。今天，借助蚂蚁阿福等 AI 工具，基层和偏远地区的医生也能在日常工作中获得专业的支持，群众也能得到像三甲医院一样专业的健康咨询和诊疗建议。全球范围内，随着 AI 与前沿生物技术深度结合，创新药更快、更可负担地抵达患者。但他认为，除了“治好病”，AI 更大的价值，是让人“少生病”、“少生大病”。

他表示，当前，社会对 AI 赋能医疗高度关注，但对 AI 促进健康的认知和投入仍不足。事实上，健康领域蕴藏着深厚的应用潜力。麦肯锡测算，如果影响健康的因素得到充分管理，预计 2050 年全球 GDP 将新增 16.4 万亿美元；蚂蚁阿福上线一年多来，已有 1.5 亿用户，成为全球最大的 AI 健康应用。

韩歆毅认为，AI 对健康领域最深刻的改变，就是重组健康服务的供给逻辑，围绕“改善个人健康”，让每个人都能获得个性化、全景化、连续化的健康服务。具体来说，有三重变化。

第一重变化， AI 极大降低了个性化服务的边际成本 ，让每个人都能享受专业级的健康服务。比如，蚂蚁阿福已经能为不同人群、不同场景生成专属的干预和管理方案，为慢病老人提供结合血压血糖曲线的饮食运动计划，为减重人群提供随体脂率变化动态修正的减脂方案等，让健康管理从“千人一方”走向“一人一方”。

第二重变化， AI 提供了多源健康数据的整合分析能力 ，让用户全面准确了解自己的身体。比如，蚂蚁阿福与智能硬件打通，接入血压、血糖、睡眠等指标，结合用户上传的检验检查报告、电子病历，形成实时更新的、全景式的个人健康档案，还可以结合个人健康档案进行咨询。通过这些档案，AI 可以让健康的重点从“病了才治疗”前移到“异常先预警”。

第三重变化是，AI 正成为衔接院内医疗与院外健康管理的载体，完善防治康管全链条。比如，蚂蚁阿福正在打通用户端和医生端，患者出院后也能定期接收医生推送的注意事项，随时发起向医生的咨询，让 " 出院即断联 " 变成 " 全程有人管 "。

韩歆毅指出，“AI+ 健康”正在让过去难以商业化的长期健康价值转化为可持续的产业增长，由硬件、服务、商品和支付保障等构成的新型产业体系开始逐步形成。但要进一步繁荣产业、释放价值，还需要行业携手共建三个核心机制。