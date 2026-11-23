IT之家 11 月 23 日消息，紫光展锐 (UNISOC) 近日与香蕉派 (Banana Pi) 开源硬件项目主导方比派一道发布全球首款 5G 开源“派”BPI-M2C。

这款高性能单板计算机 (SBC) 基于紫光展锐 5G 行业智能解决方案 UIS7885。该芯片采用 6nm 制程工艺，提供 4× Arm Cortex-A76 + 4× Arm Cortex A55 的 CPU、 Arm Mali G57 GPU、IMG AX3596 NPU。

BPI-M2C 集成 2G / 3G / 4G / 5G 调制解调器；配备 4GB LPDDR4X 内存、128GB eMMC 存储，支持 microSD；另有 1GbE LAN、Wi-Fi 5、蓝牙 5 支持，提供 HDMI、MIPI-DSI、MIPI-CSI 等接口。

BPI-M2C 具备“连接 + 计算 + 显示 + 视觉”一体化全栈能力，便于开发者开展面向 5G 通信、边缘计算、人工智能、机器视觉、智能终端和嵌入式人机界面等多领域的应用创新实践。

其产品方目前已与全球 140 多个国家与地区的 270 多家运营商开展网络验证，可提供稳定的 5G 连接底座。