IT之家 11 月 23 日消息，据央视新闻今日报道，美国总统特朗普已撤换美国国家网络总监肖恩 · 凯恩克罗斯（Sean Cairncross），并提名美国国防部首席信息官柯尔丝滕 · 戴维斯（Kirsten A. Davies）接任。

此次人事调整发生在美国多个联邦政府机构接连曝出网络安全事件。IT之家此前报道，包括微软、苹果、AWS、联合航空等企业或机构发生系统故障，之前还有航空交通管理系统发生长时间通信中断，后续还有 Visa、摩根大通与万事达卡遭遇黑客攻击。

当地时间 11 月 20 日，美国白宫发布公告称，特朗普已任命戴维斯领导白宫国家网络总监办公室。戴维斯此前担任美国国防部首席信息官。不过，她正式出任这一职位仍需经过美国参议院确认。

据美国广播公司（ABC News）报道，一名消息人士称，特朗普认为凯恩克罗斯缺乏胜任国家网络总监所需的网络安全专业资历。美国哥伦比亚广播公司（CBS News）则报道称，多名消息人士证实凯恩克罗斯遭到解职。

美国国家网络总监办公室负责向总统提供网络安全政策建议，并协调联邦政府相关网络安全工作。

美联社 11 月 21 日报道称，美国联邦调查局（FBI）正在调查其国家犯罪信息中心（NCIC）数据库疑似遭到黑客入侵一事。该数据库由 FBI 维护，供联邦、州及地方执法机构使用，储存着犯罪记录、在逃人员、失踪人员以及被盗财物等信息。

截至目前，攻击者身份和入侵范围尚不清楚。FBI 拒绝对此事发表评论。美国国家情报总监杰伊 · 克莱顿表示，他暂不讨论相关网络攻击的具体情况，预计调查人员后续会公布调查结果。

美国农业部也于近日遭遇网络攻击。据路透社 11 月 20 日报道，黑客入侵了美国农业部一个用于向农民发放款项的系统。

两名前官员表示，目前能够确认的入侵范围是农民付款数据库，但攻击者可能借助该系统进一步接触食品安全数据、动物传染病研究等敏感信息。攻击者身份目前尚未确定，美国农业部也未立即回应相关置评请求。

与此同时，美国多个行业近期接连出现技术系统故障，涉及航空运输、微软电子邮件服务、银行以及美国国家安全局网络等领域。

路透社 11 月 22 日报道称，美国国家情报总监克莱顿当天在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，随着企业和政府机构更换老旧系统，未来美国仍可能出现更多技术故障和服务中断。

克莱顿称，系统升级过程中出现服务延迟、故障及中断在所难免，但相关升级对于改善系统性能和网络安全十分必要。他还在美国广播公司（ABC）的节目中表示，近期发生的多起技术故障并非协调一致的网络攻击，也没有证据表明这些事件由外国政府发起。

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