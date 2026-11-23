IT之家 11 月 23 日消息，联想 (Lenovo) 拯救者 (Legion) 官方今日中午确认，其与游戏《燕云十六声》合作打造的联想 AI 平板拯救者 Y700 五代燕云定制版将于 2026 年 12 月发布。

IT之家获悉，这一联名产品具有定制的开机动画、充电动画、主题 UI，购机附赠拯救者斜挎包 S7 燕云定制版和游戏内虚拟权益，此外似乎还有一张联名卡片。

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从官方公布的海报来看，拯救者 Y700 五代燕云定制版采用素雅的白色机身背板，中央印有金色 LEGION 品牌标识，上方搭配《燕云十六声》专属 IP 字样，并融入游戏角色形象与水墨国风元素；其后盖装饰以叶脉、扇面，扇面上有文字和花卉点缀。

作为参考，联想拯救者 Y700 五代平板电脑于 2026 年 3 月发布，基于高通第五代骁龙 8 至尊版移动平台，配备 8.8 英寸 3040×1904 分辨率 165Hz 屏幕，拥有 2640Hz 瞬时采样率、480Hz 多指采样率，内置 9000mAh 电池，起售价 4299 元。

《燕云十六声》（英文名 Where Winds Meet）是由网易旗下 Everstone 工作室开发的一款开放世界武侠动作角色扮演游戏，其名称引自后周名臣王朴，故事背景设定在五代十国至北宋初年。该作于 2024 年 12 月 27 日公测，2025 年 1 月 9 日移动端不删档上线，并支持 PC 端与移动端数据互通。

2025 年 11 月 15 日，该作海外版本 PC 端上线，在未开放国区的条件下，Steam 全球同时在线人数峰值突破 25 万，并登上 Steam 全球畅销榜 TOP2。2025 年 12 月 15 日，官方宣布海外版发布首月玩家数量突破 1500 万，游戏还获得了 PlayStation Blog 玩家选择奖 2025 年 11 月最佳新游戏。