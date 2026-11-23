IT之家 11 月 23 日消息，据中国气象报社报道，11 月 23 日，在 2026 雄安气象人工智能国际研讨会上，地球系统智能科研平台“ZHU·GE”正式推出。

“ZHU·GE”取自英文 Zone-to-global Holistic Understanding by Generative Earth-system modeling 的首字母，意为从局地到全球，从观测事实到科学理解。

该平台以推动地球科学领域 AI4S 为目标，可将科研想法快速转化为有海量数据支撑、可分析、可验证的科学研究结论，助力科学认识落地转化为业务能力。

研究人员用自然语言提出科研目标后，平台自主分析调用文献、数据与模型资源，自主规划研究路线、编写程序、开展实验、分析结果，并根据反馈动态调整研究方向，完成科学机理研究、预测方法研发、科学建模与模型优化等工作。目前，平台汇集约 10PB 公共科学数据、首批 1PB 中国气象局授权数据、约 200 万条文献记录，并内置 5,000 余项代码工具及 10 多项通用科学研究技能。更多中国气象局数据正在陆续接入。

“ZHU·GE”由中国气象局与上海人工智能实验室共同牵头研发，以“气象大数据云平台 · 天擎”、科研智能体“端砚 · 灵台”为基础，重点推进海量气象数据和大气科学知识接入、研究框架改造及场景试验。

下一步，“ZHU·GE”将全面覆盖气象部门科研业务单位，向全国气象科教融合创新联盟成员单位开放，联盟内高校及科研院所可通过科研词元（Token）服务使用，未来还将探索提供国际服务。