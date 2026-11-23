IT之家 11 月 23 日消息，《GTA 6》质量保证（Quality Assurance，QA）部门成员 Matt Green 在其 Instagram 上发文透露，他在游戏中的雷奥奈达州地图内为已故母亲设置了一座纪念碑，以此纪念生前一直支持自己追逐梦想的母亲。

Matt Green 在 Instagram 发文回忆，称自己母亲 Bev Green 于《GTA 6》发售前 8 个月离世，Matt Green 小时候曾多次恳求母亲购买《GTA：罪恶都市》，尽管母亲当时对此有所顾虑，但最终还是答应了他的请求。Matt Green 认为，正是母亲当年的这个决定，让自己走上了游戏开发之路，最终有机会加入 Rockstar Games，并参与《GTA 6》的开发工作。

Matt Green 表示，母亲一直为自己参与开发的游戏作品感到骄傲，也十分期待能够亲眼看到《GTA 6》正式推出后的成果，但遗憾的是，自己再也没有机会向她展示这款作品了，他也由衷感谢 Rockstar Games 能够让母亲在《GTA 6》的游戏世界中得到永久纪念，这座特别纪念碑位于哈姆雷特以正北方向的一处地点。

事实上，通过游戏地图纪念已故人士，在 Rockstar Games 此前的作品中并非首次出现。《GTA 5》中就曾设置过一张刻有前 Rockstar 美术设计师 Chris Edwards 名字的纪念长椅。Chris Edwards 曾参与《GTA》系列早期作品的开发，并于 2014 年去世。