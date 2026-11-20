IT之家 11 月 20 日消息，开发者 Phosphen 宣布为《GTA6》开发了一套特殊串流方案，玩家在 PC 平台通过串流游玩 PS5 版《GTA6》时，可以调用显卡对游戏串流画面进行二次处理，将游戏画面提升至 60 FPS，还能改善视觉效果。不过，由于 PS5 原本仍以 30 FPS 运行游戏，这套方案并不能降低实际操作延迟。

据介绍，相应串流方案基本原理是强制将 30FPS 的游戏画面以 1080P60 Hz 的规格传输至 Windows PC，之后利用开源软件 Veyra 识别剔除重复画面，并通过帧生成技术补充中间帧，最终让 PC 显示器以 60 FPS 呈现游戏画面。

在画质增强方面，该方案还接入了实验性的 DLSS 5 实现。根据项目介绍，Veyra 在 RTX 5080 显卡上使用了经过 NVIDIA 签名的神经渲染运行环境。

由于这套方案是在游戏画面渲染完成后进行二次处理，因此存在一定技术限制。与直接集成 DLSS 的游戏不同，Veyra 无法读取游戏引擎提供的原始数据，只能处理已经渲染并经过压缩的视频画面，需要自行估算深度信息和运动矢量。在快速运动场景中，这种处理方式可能产生明显的画面瑕疵。

Phosphen 使用约 80 秒的游戏画面进行了测试，素材涵盖 14 个场景，主要来自 IGN 此前公布的 PS5 Pro 版《GTA 6》实机演示。测试结果显示，原始素材包含 2351 帧不同的画面，经过处理后增加至 4700 帧，平均帧率也从 29.5 FPS 提升至 59 FPS。

性能方面，Phosphen 表示，RTX 5080 实时处理每帧画面约需 12 毫秒，其中两次神经渲染分别耗时 4.1 毫秒，帧生成耗时 1.5 毫秒，运动信息计算耗时 2.1 毫秒。GPU 占用率约为 39%，1% Low 帧率则达到 56.3 FPS。

需要注意的是，虽然额外生成的画面能够让显示器上的游戏动作更加流畅，但玩家实际操作时仍受限于 PS5 原本的 30 FPS。由于操作指令需要先通过串流传输至主机，整个过程还会引入额外延迟。因此，即使最终画面达到 60 FPS，实际操控体验仍可能存在较高的输入延迟。

此外，这套方案在画质方面也存在妥协。PS5 Remote Play 串流最高仅提供 1080P 画面，而且视频已经经过有损压缩。DLSS 5 虽然能够对画面进行后期处理，但无法可靠地还原已经丢失的细节。换言之，游戏本身仍完全由 PlayStation 5 负责运行，PC 显卡只是承担输出画面的额外增强工作。