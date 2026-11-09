《GTA 6》PS5 版正式开启预载，XBOX Series X｜S 需等到北京时间早上 8 点

IT之家 11 月 9 日消息，备受瞩目的《GTA6》PS5 版现已在亚太地区（GMT+8 区域）开启预载，而 XBOX Series X|S 版将于格林尼治标准时间 11 月 10 日 00:00（对应北京时间 8:00）开始预载，盒装兑换码版本预计将于 11 月 12 日起在各大零售商销售。

IT之家经实际测试，PS5 版游戏预载文件体积为 209.758GB，下载速度因网络而异，整体下载时间在 3-5 小时不等。

随着游戏开启下载，玩家也能够在 PS5 首页听到《GTA6》背景音乐，这段音乐采用了舒缓的合成器曲风，带有浓厚的 20 世纪 80 年代复古气息。这与此前《GTA 6》宣传素材中出现的音乐风格相吻合，包括游戏预告片以及 Extended Look（加长版预览视频）开头和结尾使用的配乐。

《GTA6》将于 11 月 19 日正式发售，R 星还将在当天提供游戏官方封面海报和雷奥奈达地图的打印文件供免费下载。双面实体海报将在游戏发售后登陆 R 星商城，单买价格 0.99 美元（IT之家注：现汇率约合 6.6 元人民币），购买 R 星商店内任意商品的玩家可免费获赠一份。

如今，部分玩家已下载完毕《GTA 6》加密文件及元数据，并对游戏进行拆包，综合 GTAForums 用户 Tex2 透露，游戏文件显示本作支持“120Hz / 高帧率模式”，同时还支持新版 PSSR 2 超分辨率技术（版本号为 13.60），但不支持 VRR 可变刷新率功能。