IT之家 11 月 23 日消息，法国人工智能企业 Mistral AI 上周（11 月 20 日）宣布在新加坡设立亚太地区总部，计划 2027 年将该区域员工数增加至 200 人以上。

Mistral AI 表示，新加坡办公室将作为扩展科学中心运营，负责为政府机构、工业客户开发定制 AI 模型。该企业计划在新加坡招聘科研、工程、AI 和机器人领域的人才。

在正式将新加坡定为亚太总部之前，Mistral AI 就已在新加坡开展业务。今年 4 月，该公司与新加坡内政科技局（IT之家注：HTX）签署创新战略合作总协议。双方此前已于 2025 年 11 月签署谅解备忘录。

此外，HTX 之前已经与 Mistral AI 合作开发 Phoenix 项目，为新加坡政府自主研发大语言模型。

延伸阅读

Mistral AI 于 2023 年 4 月在法国巴黎成立，三位联合创始人均为欧洲出身的 AI 研究员：首席执行官 Arthur Mensch 曾任谷歌 DeepMind 高级研究科学家，首席科学家 Guillaume Lample 与首席技术官 Timothée Lacroix 则曾在 Meta 参与大语言模型 LLaMA 的开发。该公司凭借开放权重路线，常被称为“欧洲版 OpenAI”。

在融资方面，Mistral AI 成立仅数周便拿下 1.05 亿欧元种子轮融资，创下当时欧洲种子轮融资纪录；2023 年 12 月完成 3.85 亿欧元 A 轮融资，2024 年 6 月完成 6 亿欧元 B 轮融资，2025 年 9 月完成总计 17 亿欧元的 C 轮融资，其中光刻机巨头阿斯麦（ASML）投资 13 亿欧元，以约 11% 持股成为最大股东。2026 年 9 月 8 日，该公司又宣布完成 30 亿欧元 D 轮融资，投后估值升至 210 亿欧元，本轮由韩国三星电子、PSG Equity 与 Scaleup Europe Fund 共同领投。

新加坡内政科技局（HTX，Home Team Science and Technology Agency）是新加坡“内政团队”的科技机构，主要与新加坡警察部队、民防部队、移民与关卡局等前线部门协作，以科技手段增强其行动能力。据 HTX 介绍，其与 Mistral AI 的合作加快了更安全、更智能的 AI 解决方案开发，提升了新加坡公共安全人员的工作效率。

Phoenix 是 HTX 首个完全主权 AI 模型家族，由 HTX 与 Mistral AI 合作开发，被视为新加坡最早以国家和内政团队为核心的模型之一。2026 年 6 月，HTX 推出 Phoenix-VL 1.5 Medium，这是该家族首个多模态、多语言模型，能够识别新加坡本地及区域常用语言，目前已部署于内政团队生态系统。据新加坡经济发展局（EDB）介绍，此次设立的亚太总部将作为该公司的“扩展科学中心”，重点围绕公共部门、高科技制造和机器人三大领域开发主权 AI 模型。在机器人领域，Mistral 正在推进相关智能模型，例如仅依靠单个 RGB 相机即可自主导航复杂环境、完全内部研发的 8B 模型 Robostral Navigate。

所谓“主权 AI”（Sovereign AI），强调的是让组织自行掌控 AI 的运作方式，包括流程知识、知识产权、数据、产品开发等关键环节。Mistral 提供开放权重的前沿模型，并可通过其 Forge 等工具基于企业自有数据进行定制，且支持在本地、私有云或由其托管等多种部署方式。