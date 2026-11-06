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工信部等六部门：加快推进具身智能、大语言模型、脑机接口、外骨骼等在养老领域应用，鼓励电商平台设立银发消费板块

2026/11/6 13:38:55 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 6 日消息，民政部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局、全国老龄办日前印发《关于培育多元场景 促进适老用品产品消费的若干措施》（下称《措施》）。

《措施》提到，结合居家养老服务，推动适老化改造、健康管理、智能安防等用品产品进家入户。有条件的社区养老服务中心、日间照料中心等社区养老服务设施可开设适老用品产品体验、租售网点，结合社区养老服务场景推动适老用品产品应用普及。鼓励养老服务机构发挥老年客群集聚优势，开展适老用品产品试用、展示、租售，推动适老用品产品规模化使用。

引导有条件的老年教育机构、老年助餐点等为老服务设施嵌入式设置适老用品产品消费场景，拓展提供展示租售业务，实现资源共享、服务协同，满足老年人就近就便消费需求。引导各地因地制宜整合利用现有设施培育一批综合为老服务中心（乐龄中心），设置适老用品产品消费专区，推动适老用品产品消费和老年人文体娱乐、教育培训等服务融合发展

鼓励有条件的地方组织筛选优质企业、社会组织，在社区公共服务设施设置适老用品产品展示场景，利用本地展馆、步行街、文化广场等资源展销优质用品产品。推动一刻钟便民生活圈建设扩围升级，丰富老年人“家门口”的消费场景。鼓励大型商超、百货商场、商贸流通企业开辟适老用品产品专营区域。引导连锁药店、社区便利店扩容经营辅助行走产品、适老食品等日常用品产品，增强消费便利度。鼓励有条件的商业综合体、成熟商圈培育打造银发 MALL、银发时尚街区、“银龄乐活空间”等，进行必要的无障碍和适老化改造，打造城市老年友好消费场景。

鼓励电商平台设立银发消费板块，集中展示销售优质适老用品产品。引导垂直型电商探索开发线上银发商城，简化界面交互、优化操作流程，构建老年人专属购物平台。推动线上线下消费融合发展，通过线下展示、体验与线上销售、亲友代付等相结合的模式，畅通老年人消费渠道。

IT之家注意到，《措施》还提到，以国家重大科技项目为牵引，加快推进具身智能、大语言模型、脑机接口、外骨骼等前沿技术在养老领域应用，研发升级老年人失能照护、康复护理、精神陪护等智能设备。鼓励立足各类消费场景，推动智慧健康管理、智能康复评估及治疗等健康管理产品，以及二便护理、康复支持、生活照料等智能养老服务机器人加快落地应用，为老年人提供生活协助、安全防护、健康监测、应急救助等智能照护解决方案。

鼓励针对老年人不同需求，分类设置适老用品产品消费场景，完善展示、体验等功能，提供差异化适老解决方案。支持利用实景样板间、增强现实（AR）等技术，还原适老生活环境，提供沉浸式、交互式体验。配置专业工作人员，加强售前指导，为老年人提供需求评估、产品适配等选购建议。健全定期回访、故障响应、维修保养等售后服务保障机制。

推广“以租代售”、“租售结合”等灵活租赁模式，引导适老家居、康复辅助器具、智慧养老设备等品类开展租赁服务，降低老年人使用成本。鼓励各地发展租赁产品清洗消毒、检验检测、产品复用等服务，确保产品安全易用。

实施“银发 +”新业态培育行动，促进养老与健康、文化、旅游、体育等产业融合，发展老年人健康管理、教育培训、文娱社交、法律援助等服务，推动各类消费场景成为老年人活动综合体。推动利用广电网络平台、营业网点、电商平台、短视频等渠道，推送适老用品产品信息、老龄政策资讯、健康养生知识等内容

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关键词：工信部养老银发适老具身智能大语言模型脑机接口外骨骼养老服务智能养老老年人用品

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