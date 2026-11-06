工信部等六部门：加快推进具身智能、大语言模型、脑机接口、外骨骼等在养老领域应用，鼓励电商平台设立银发消费板块

IT之家 11 月 6 日消息，民政部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局、全国老龄办日前印发《关于培育多元场景 促进适老用品产品消费的若干措施》（下称《措施》）。

《措施》提到，结合居家养老服务，推动适老化改造、健康管理、智能安防等用品产品进家入户。有条件的社区养老服务中心、日间照料中心等社区养老服务设施可开设适老用品产品体验、租售网点，结合社区养老服务场景推动适老用品产品应用普及。鼓励养老服务机构发挥老年客群集聚优势，开展适老用品产品试用、展示、租售，推动适老用品产品规模化使用。

引导有条件的老年教育机构、老年助餐点等为老服务设施嵌入式设置适老用品产品消费场景，拓展提供展示租售业务，实现资源共享、服务协同，满足老年人就近就便消费需求。引导各地因地制宜整合利用现有设施培育一批综合为老服务中心（乐龄中心），设置适老用品产品消费专区，推动适老用品产品消费和老年人文体娱乐、教育培训等服务融合发展。

鼓励有条件的地方组织筛选优质企业、社会组织，在社区公共服务设施设置适老用品产品展示场景，利用本地展馆、步行街、文化广场等资源展销优质用品产品。推动一刻钟便民生活圈建设扩围升级，丰富老年人“家门口”的消费场景。鼓励大型商超、百货商场、商贸流通企业开辟适老用品产品专营区域。引导连锁药店、社区便利店扩容经营辅助行走产品、适老食品等日常用品产品，增强消费便利度。鼓励有条件的商业综合体、成熟商圈培育打造银发 MALL、银发时尚街区、“银龄乐活空间”等，进行必要的无障碍和适老化改造，打造城市老年友好消费场景。

鼓励电商平台设立银发消费板块，集中展示销售优质适老用品产品。引导垂直型电商探索开发线上银发商城，简化界面交互、优化操作流程，构建老年人专属购物平台。推动线上线下消费融合发展，通过线下展示、体验与线上销售、亲友代付等相结合的模式，畅通老年人消费渠道。

IT之家注意到，《措施》还提到，以国家重大科技项目为牵引，加快推进具身智能、大语言模型、脑机接口、外骨骼等前沿技术在养老领域应用，研发升级老年人失能照护、康复护理、精神陪护等智能设备。鼓励立足各类消费场景，推动智慧健康管理、智能康复评估及治疗等健康管理产品，以及二便护理、康复支持、生活照料等智能养老服务机器人加快落地应用，为老年人提供生活协助、安全防护、健康监测、应急救助等智能照护解决方案。

鼓励针对老年人不同需求，分类设置适老用品产品消费场景，完善展示、体验等功能，提供差异化适老解决方案。支持利用实景样板间、增强现实（AR）等技术，还原适老生活环境，提供沉浸式、交互式体验。配置专业工作人员，加强售前指导，为老年人提供需求评估、产品适配等选购建议。健全定期回访、故障响应、维修保养等售后服务保障机制。

推广“以租代售”、“租售结合”等灵活租赁模式，引导适老家居、康复辅助器具、智慧养老设备等品类开展租赁服务，降低老年人使用成本。鼓励各地发展租赁产品清洗消毒、检验检测、产品复用等服务，确保产品安全易用。

实施“银发 +”新业态培育行动，促进养老与健康、文化、旅游、体育等产业融合，发展老年人健康管理、教育培训、文娱社交、法律援助等服务，推动各类消费场景成为老年人活动综合体。推动利用广电网络平台、营业网点、电商平台、短视频等渠道，推送适老用品产品信息、老龄政策资讯、健康养生知识等内容。