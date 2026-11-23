IT之家 11 月 23 日消息，据 Carscoops 报道，福特汽车出口经销商 Global Fleet Sales 将与日本横滨企业 Space Factory 合作，向日本引进多款福特车型，这意味着福特汽车正式重返日本市场（福特于 2016 年退出日本一般乘用车市场）。不过，相应车辆暂时不会面向日本普通消费者销售，主要客户将是日本政务部门。

其中，车辆改装工作将由位于泰国的 RMA Special Vehicles 负责，根据日本不同政务机构的实际需求提供定制方案，例如将福特 Ranger 改装为消防车或应急救援车辆等。而 Space Factory 则将负责车辆在日本的注册、交付工作，并对员工开展培训，使其具备相应的车辆维修和售后服务能力。

值得注意的是，并非所有出口日本的福特车型都产自美国。例如现款 Ranger Super Duty 最初由福特澳大利亚团队设计研发，目前在泰国生产。

事实上，上述进口计划得以推进，与日本汽车认证制度的调整有关。2026 年初，日本国土交通省宣布，符合美国安全标准并已在美国完成认证的汽车，可以直接在日本市场销售，无须再接受额外测试。这一政策为美国制造的汽车进入日本市场提供了便利。