福特调查 3.6 万辆 Mustang Mach-E：95% 车辆电池健康度超 87%

IT之家 11 月 10 日消息，不少消费者至今仍对纯电动汽车心存顾虑。充电基础设施不足、车辆可靠性以及较高的购车成本，都是电动汽车普及面临的现实障碍。不过，对于电池过早衰减以及更换电池费用高昂的担忧，可能被消费者过分放大了。

IT之家注意到，福特对约 3.6 万辆 2021 款首批 Mustang Mach-E 电动 SUV 进行了电池健康状况调查，并得出了一些值得关注的数据：95% 的车辆电池健康度仍保持在 87% 至 97% 之间，所有受调查车辆的平均电池健康度达到 92%。

福特表示，公司设计的动力电池至少可以使用 10 年，并且在车辆行驶 10 万英里（约 16.1 万公里）后，电池健康度仍应达到 90%。此次公布的实际使用数据似乎印证了这一设计目标。

在行驶里程超过 10 万英里的 2000 多辆 Mustang Mach-E 中，电池平均健康度仍高于 91%。

甚至还有一些行驶里程格外惊人的车辆。超过 30 辆 2021 款 Mustang Mach-E 的行驶里程已经突破 20 万英里（约 32.2 万公里），这些车辆的电池平均健康度仍达到 88%。

福特此次统计的数据来自搭载镍钴锰（NCM）电池的 Mustang Mach-E 车型，而福特部分新款电动汽车已经开始采用磷酸铁锂（LFP）电池。

福特还为希望延长电动汽车电池使用寿命的车主提供了一些建议，其中很大一部分都与电池管理有关。极端温度是现代电动汽车电池面临的主要威胁之一。

福特建议，车主在车辆连接充电设备时，应提前对电池进行预热或预冷，使其在车辆启动前达到适宜的工作温度。夏季用车时，则应尽量将车辆停放在阴凉处。

在充电方式上，福特建议车主优先使用二级交流充电桩（Level 2），除非确有必要，否则尽量避免使用直流快充。此外，福特电动汽车车主还可以通过福特官方 App 获取针对具体车型的充电电量建议。

大量研究得出了相似结论：现代电动汽车动力电池具有较好的可靠性。许多电池在车辆行驶 10 万英里后，健康度仍能保持在 90% 或以上，而且不同类型的电池在性能和寿命方面也存在差异。

一项研究发现，即使车辆行驶里程超过 15 万英里（约 24.1 万公里），其动力电池剩余容量仍能保持在 81% 至 91% 之间。相比单纯的行驶里程，车主的充电习惯对电池寿命的影响可能更大。

磷酸铁锂电池通常更加耐用，使用寿命也往往更长，但其能量密度低于镍钴锰电池。此外，低温环境也可能影响磷酸铁锂电池的性能表现。