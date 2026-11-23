IT之家 11 月 23 日消息，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军今日分享了一组数据。他透露，小米澎程系列大电池增程车型，车主提车后纯电行驶里程占比大约 9 成，相比以前用油非常划算。

据IT之家了解，小米澎程 N70 Max 提供两款增程专用电池包，分别为 52kWh 磷酸铁锂、76kWh 三元锂，CLTC 最高纯电续航 505km，百公里 CLTC 最低电耗 15.85kWh。澎程 N90 Max 可实现 CLTC 纯电续航 464km，CLTC 综合续航 1705km，WLTC 亏电油耗 6.26L/100km。

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小米澎程系列是小米汽车推出的增程 SUV 产品线，定位为“智能可变大空间 SUV”，于 2026 年 9 月 7 日的小米秋季旗舰新品发布会上正式上市，一次性推出四款车型，售价覆盖 20.99 万至 29.99 万元区间，正式售价较 2026 年 7 月底公布的预售价整体下调。发布会结束 4 分钟后，官方即宣布澎程系列锁单量突破 10000 台。

作为入门款的澎程 N70 Pro 搭载 52kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航 351km，综合续航 1351km，采用单电机前驱布局，零百加速 7.9 秒，亏电油耗 5.7L/100km，售价 20.99 万元。澎程 N70 Max 在双电机四驱基础上，CLTC 综合续航可达 1461km，零百加速 5.5 秒，并标配空气悬架与连续可变阻尼减振器。

定位更高的澎程 N90 Max 主打大七座市场，车长 5285mm、轴距 3080mm，车身最高强度可达 2200MPa，配备 12 个安全气囊与 9 个碰撞传感器；其支持 6.6kW 对外放电，20% 充电至 80% 最快只需 18 分钟。顶配的 N90 Max 探索版采用电动升降顶舱设计，升起后车内挑高达 2.29 米。

澎程全系搭载小米昆仑 1.5T 四缸增程器，支持 92 号、95 号、98 号汽油，增程器及三电系统提供 8 年或 16 万公里质保；智能驾驶方面全系标配英伟达 Thor-U 辅助驾驶芯片（700TOPS 算力）、激光雷达与 4D 毫米波雷达，高速及城市 NOA 功能全系标配。

小米在澎程上选择了“大电池增程”的技术路线，即尽可能覆盖用户日常通勤的纯电使用场景，同时保留增程器解决长途出行的补能焦虑。澎程系列于 2026 年 9 月 12 日开启全国 75 城首批交付。