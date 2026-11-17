IT之家 11 月 17 日消息，2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，主题为“共促繁荣，共赢未来”。小米创办人、董事长兼 CEO 雷军出席峰会，并分享了自己对于 AI 时代的看法。

网传的另外一张图片显示，雷军手中拿着一款白色手机，随后引发网友热议，纷纷猜测这就是即将发布的小米 18 标准版。

IT之家注意到，雷军个人微博最新发布的动态，分享了两张 APEC 2026 峰会现场的照片，而其微博小尾巴显示为“小米手机”，进一步佐证了网友们的猜测。按照以往惯例，雷军会在新机发布前，提前对设备进行体验，而这一时期微博的小尾巴并不会显示手机型号。

有趣的是，雷军在微博还分享了一张 APEC 2026 峰会台下的现场合照，让网友们也能体验一把坐在台上的感觉。而如果雷军手中的手机是小米 18 这一猜测属实的话，这或许也是新机的影像首秀。

另据IT之家此前报道，小米 18 标准版手机已通过 3C 认证，相关页面显示会支持 100W 快充。爆料称，小米 18 会搭载骁龙 8 Elite Gen6 处理器、200MP 相机传感器，并配备 7200mAh 电池。目前，官方暂未确认小米 18 标准版配置信息，一切以官方为准。

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