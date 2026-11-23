IT之家 11 月 23 日消息，据深圳广电集团都市频道《第一现场》栏目报道，张雪机车于 11 月 22 日正式拍卖 2026 赛季跑完整个赛季的 53 号主赛车，以及一座冠军奖杯、同站圈速奖牌。

竞拍在“张雪机车”直播间同步进行，起拍价 50 万元，每次加价 10 万元。有网友出价到 250 万元，最终张雪决定出资 300 万元购回，今后放入张雪机车博物馆永久收藏。

张雪机车现场介绍，资金将全额注入“小车手培育专项基金”。张雪表示，希望培养自己的世界冠军车手。

报道提到，到拍卖最后时刻，张雪决定出价 300 万元自己拍下这台 53 号 WSBK 原版冠军赛车，自嘲这样有点赖皮：“反正我脸皮厚。”随即表示这 300 万依旧会捐出，用于培养小车手。

张雪现场解释，如果出价低于 500 万元自己还是舍不得，所以大概率会自己买回来。

IT之家注意到，张雪机车冠军车手瓦伦丁 · 德比斯也现身活动现场，用中文和观众打招呼。他分享，8 月来华就体验过骑行，非常喜欢中国赛道，今年赢得了六场赛事。后续将同步调整状态，全力备战明年上海 WSBK 摩托车大赛。

据环球时报报道，德比斯还谈到了 53 号冠军赛车拍卖所得款项全部用于资助中国车手，他对此表示：十分乐意帮忙，等不及想看到第一位中国队友出现。

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