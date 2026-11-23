IT之家 11 月 23 日消息，比亚迪凭借电动超跑刷新量产车极速纪录后，科尼赛克（Koenigsegg）并不打算轻易让出极速桂冠。公司创始人兼 CEO 克里斯蒂安 · 冯 · 科尼赛克（Christian von Koenigsegg）表示，旗下 Jesko Absolut 仍在筹备冲击极速纪录，理论最高时速有望达到 330 英里（约 532 公里）。不过，目前横亘在这一目标面前的最大障碍，是寻找能够承受如此极端速度的轮胎。

IT之家注意到，克里斯蒂安在 Instagram 上发文，确认这项挑战仍在公司的计划之中。不过，他并未透露具体时间表，并解释称，只有找到合适的轮胎，科尼赛克才会正式启动极速测试。

先回顾一下比亚迪的成绩。11 月 1 日，比亚迪旗下高端品牌仰望的 U9 Xtreme 跑出了 312.65 英里 / 小时（约 503.17 公里 / 小时）的成绩，成为首款突破 310 英里 / 小时（500 公里 / 小时）大关的量产车。这项成绩获得了国际汽车联合会（FIA）的正式认可，并赢得两项吉尼斯世界纪录。

此次测试在阿联酋阿布扎比达夫拉地区（Al Dhafra）E11 高速公路的一段封闭路段进行，由德国赛车手马克 · 巴森格（Marc Basseng）驾驶。

不过，与此前一些极速纪录不同，比亚迪此次成绩来自单向测试，而非双向行驶取平均值。两者存在重要区别，因为风向和路面状况都可能影响最终成绩。即便如此，量产车突破 500 公里 / 小时大关，仍然具有重要意义。

仰望 U9 Xtreme 搭载四台独立控制的电机，综合最大功率达到 2977 马力，是普通版 U9 的两倍以上。这也让其成为超跑市场竞争日益激烈之际，一个实力强劲的对手。

为了完成此次极速挑战，比亚迪还与佳通轮胎（Giti Tire）合作，专门开发了半热熔轮胎。这一合作凸显了一个关键问题：当汽车的速度接近飞机的飞行速度时，轮胎的重要性将变得异常突出。

科尼赛克早在 2020 年就发布了 Jesko Absolut，并将其称为品牌有史以来打造的最快车型。与更注重赛道性能的 Jesko Attack 不同，Absolut 取消了尺寸巨大的后扰流板，采用更加流线型的车身设计，以尽可能降低空气阻力。

最终，这款车的风阻系数仅为 0.278，有助于更高效地切开空气。其搭载一台 5.0 升双涡轮增压 V8 发动机，使用普通汽油时最大功率为 1280 马力，使用 E85 燃料时最高可达 1600 马力。动力通过一台九速 Light Speed 变速箱传递至后轮。

Jesko Absolut 发布时，科尼赛克并未公布官方最高时速。不过，计算机模拟结果显示，这款车理论上能够达到 330 英里 / 小时（约 532 公里 / 小时）。

此后，科尼赛克也提供了更多证据，证明 Jesko Absolut 具备相应的性能潜力。2024 年 7 月，克里斯蒂安透露，该车在底盘测功机测试中，挂入九挡后速度已经超过 500 公里 / 小时，而且发动机尚未触及转速限制器。测试设备还考虑了空气阻力和滚动阻力的影响。不过，测功机测试显然无法证明车辆在真实道路上以这一速度行驶时能否保持稳定。

科尼赛克最新表态显示，找到合适的轮胎仍然是目前最大的难题。当车速超过 500 公里 / 小时时，轮胎需要承受巨大的离心力和热量，耐久性与稳定性都至关重要。

仰望 U9 Xtreme 创下的纪录也证明，针对这一极端速度区间开发专用轮胎是可行的。比亚迪与佳通轮胎已经为一款接近 3000 马力的电动超跑开发出相应解决方案，但这并不意味着同一套轮胎也适用于结构和动力特性截然不同的 Jesko Absolut。

科尼赛克此前曾与米其林（Michelin）合作进行高速轮胎测试。正式挑战纪录之前，公司仍需要确保最终采用的轮胎能够满足自身严格的安全标准。

此外，寻找合适的测试场地也是一大难题。要完成 330 英里 / 小时的极速挑战，车辆需要一段足够长且笔直的柏油路面，以便驾驶员逐步加速，并在测试路段结束前安全减速，而不是在终点附近被迫急刹车。

目前，科尼赛克尚未为这次挑战确定日期。这家瑞典制造商已经通过加速和制动测试展示了 Jesko Absolut 的性能潜力，接下来需要解决的就是轮胎问题，并找到足够宽敞的场地，让这款超跑充分释放性能。