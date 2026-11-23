IT之家 11 月 23 日消息，据路透社报道，德国汽车制造商即将面临数月的劳资谈判与罢工风波，争议焦点包括裁员和潜在的工厂关闭。随着支撑德国汽车行业高薪就业体系的传统商业模式逐渐瓦解，行业内部的劳资关系也日趋紧张。

多年来，德国汽车制造商凭借全球市场的丰厚利润，抵消了国内较高的劳动力和生产成本。但分析人士指出，如今来自中国车企的竞争、美国关税以及需求疲软，正在侵蚀这一商业模式赖以维持的利润基础。

大众汽车（Volkswagen）、梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）、博世（Bosch）和舍弗勒（Schaeffler）等企业，已相继制定裁减数千个岗位、削减投资以及可能关闭工厂的计划。这些举措预计将引发员工的强烈反对。

咨询公司艾睿铂（AlixPartners）合伙人安德鲁 · 伯格鲍姆（Andrew Bergbaum）表示，投资回报率和盈利能力持续下滑，预示着接下来的劳资谈判将迎来一个“艰难的冬天”。

大众汽车上个月公布了十多年来最大规模的营业亏损。与此同时，梅赛德斯-奔驰和宝马（BMW）今年前九个月的汽车业务利润率分别降至 1.9% 和 3.5%，而四年前这两个数字分别为 14.9% 和 8.7%。

伯格鲍姆表示：“工会目前处境非常艰难，因为企业赚不到钱，也没有资金投入，而管理层越来越坚定地想要推动变革。”

当前，劳资矛盾在欧洲最大汽车制造商大众汽车身上表现得最为明显。大众汽车将于周二与德国最大工会组织 IG Metall 启动关键谈判，讨论新一轮裁员和降薪问题。IG Metall 已表示，将坚决抵制公司的相关要求。

负责与大众汽车进行薪资谈判的工会首席谈判代表托尔斯滕 · 格勒格尔（Thorsten Groeger）表示，今年达成协议“完全不可能”，因为大众汽车提出的方案是对员工的侮辱。

根据基尔世界经济研究所（Kiel Institute for the World Economy）的数据，德国汽车工人的平均时薪达到 65 欧元（IT之家注：现汇率约合 476.4 元人民币），位居全球首位，比美国同行高出 50% 以上，是波兰汽车工人的三倍多。

大众汽车则表示，只有大幅削减成本，才能维持自身竞争力。

该公司计划在 2027 年 6 月底前敲定欧洲工厂的调整方案，其中包括为德国境内四处工厂制定未来规划。大众汽车称，这四处工厂目前均没有安排后续车型生产。

大众汽车表示，这些工厂未来可能改用于军事用途，也可能转而生产面向中国市场的车型；如果其他方案均无法实施，则不排除在未来十年内关闭工厂。

IG Metall 已发出警告，如果双方未能达成协议，将从 2027 年 1 月 1 日起在大众汽车发起罢工。此前，宝马和大众旗下奥迪（Audi）部门已经遭遇一天的罢工行动。

德国投资者保护协会 SdK 主席丹尼尔 · 鲍尔（Daniel Bauer）表示：“我们必须确保整个行业能够渡过当前这场危机，避免企业在中期内陷入破产。IG Metall 工会也必须认识到这一点。”

行业压力并不局限于整车制造商。罗兰贝格（Roland Berger）和拉扎德（Lazard）的研究显示，欧洲汽车零部件供应商今年的平均营业利润率预计将降至 2.9%，而 2018 年为 7.1%。相比之下，中国竞争对手的平均营业利润率则从 2018 年的 9.0% 降至 5.8%，欧洲供应商的下滑幅度更大。

罗兰贝格合伙人费利克斯 · 莫格（Felix Mogge）表示：“这并不是欧洲汽车零部件供应商又一次普通的行业低迷期。仅仅再进行一轮成本削减，已经远远不够。”

德国汽车行业的困境也反映在就业数据中。德国联邦统计局数据显示，该国汽车行业从业人数已降至至少 21 年来的最低水平。

咨询公司 AutoAnalysis 的伊恩 · 亨利（Ian Henry）表示：“事实是，无论从哪个角度来看，德国汽车行业未来都将出现更多岗位流失，或者新增就业岗位减少。”

特斯拉上周宣布，将向其柏林附近的工厂追加 30 亿欧元（现汇率约合 219.88 亿元人民币）投资扩建，而就在四天前，梅赛德斯-奔驰刚刚宣布暂停在德国的投资。这一鲜明对比凸显了传统汽车制造商与新进入者之间的不同处境。

随着海外销量下滑，德国汽车制造商正在减少本土产量。德国汽车工业协会（VDA）和德国联邦统计局的数据显示，2023 年至 2025 年间，德国汽车海外销量下降了近 8%。

管理咨询公司奥纬咨询（Oliver Wyman）合伙人马尔科 · 桑蒂诺（Marco Santino）认为，汽车制造商很可能进一步削减成本，并转向更具结构性的调整方案。他指出，企业采取的可能不再只是逐步裁员来减少产能，因为这种方式或许能够缩减规模，却未必真正解决行业面临的问题。