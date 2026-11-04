大众在华召回超 58 万辆汽车：转向机螺栓可能锈蚀，存安全隐患

IT之家 11 月 4 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，大众汽车（中国）销售有限公司、上汽大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。
一、大众汽车（中国）销售有限公司
召回编号 S2026M0138V：自 2027 年 1 月 15 日起，召回 2014 年 9 月 2 日至 2019 年 8 月 23 日期间生产的部分进口高尔夫及途威系列汽车，共计 22036 辆。
二、上汽大众汽车有限公司
召回编号 S2026M0139V：自 2027 年 1 月 15 日起，召回 2016 年 11 月 30 日至 2022 年 7 月 7 日期间生产的部分国产途昂汽车，共计 116864 辆；2020 年 7 月 27 日至 2022 年 7 月 5 日期间生产的部分国产途昂 X 汽车，共计 24977 辆；2021 年 11 月 26 日至 2022 年 7 月 28 日期间生产的部分国产威然汽车，共计 8529 辆；2022 年 8 月 9 日至 2026 年 9 月 20 日期间生产的部分国产奥迪 Q6 汽车，共计 20369 辆。
三、一汽-大众汽车有限公司
召回编号 S2026M0140V：自 2027 年 1 月 15 日起，召回 2020 年 12 月 14 日至 2022 年 7 月 8 日期间生产的部分国产揽境汽车，共计 29264 辆。
召回编号 S2026M0141V：自 2027 年 1 月 15 日起，召回 2018 年 6 月 20 日至 2025 年 9 月 15 日期间生产的部分国产奥迪 Q3 汽车，共计 388258 辆。
本次召回范围内的车辆，长期受到水分及道路融雪剂影响后，副车架与转向机右侧固定螺栓可能锈蚀。随着锈蚀的加剧，固定螺栓可能断裂，转向机右侧连接失效，造成转向功能受限，存在安全隐患。
大众汽车（中国）销售有限公司、上汽大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司将委托授权经销商，免费为召回范围内的车辆更换改进后的转向机右侧固定螺栓，以消除安全隐患。
应急处置措施：如果前轴区域出现异常的金属敲击声或转向系统出现异常，应立即安全停车并联系就近授权经销商对车辆进行检查和处理。