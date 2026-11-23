IT之家 11 月 23 日消息，《GTA6》除了开放世界主线内容外，还在游戏内加入了三款可以独立游玩的 3D 大作，玩家可以通过杰森（Jason）的游戏主机 JoySystem 体验这些作品。

外媒 IGN 的评测人员认为，其中一款名为《Street Trash 3: Dezombifier》的俯视角双摇杆射击游戏尤其令人上瘾，甚至令其“连续游玩到深夜”。

据介绍，《Street Trash 3: Dezombifier》明显受到索尼于 2010 年发行的《Dead Nation》启发，将丧尸射击玩法与 Roguelike 卡牌构筑机制结合在一起。玩家每击杀一名敌人，都会获得经验值，角色升级后可以从随机卡牌中选择一张，以调整自身能力和战斗风格。基础卡牌可以提升移动速度、射速、伤害和暴击率，稀有卡牌则能够彻底改变战斗策略，例如有一张卡牌可以同时将造成的伤害和受到的伤害翻倍。

游戏目标是在一张看似普通、实际规模相当大的地图中收集散落各处的 6 个齿轮，最后乘坐屋顶上的直升机撤离。玩家在过程中会频繁死亡，但每次尝试都能进一步熟悉地图布局，并解锁新的卡牌组合。

这款游戏最大的乐趣在于根据每次获得的卡牌临时构筑角色能力，并体验角色战斗力不断提升的过程。玩家升级速度很快，卡牌组合也会随着探索逐渐丰富，这种成长体验让评测人员联想到《Vampire Survivors》。与后者类似，游戏最有趣的玩法是围绕某一种能力进行专门强化。例如，评测人员曾将手枪换成微型冲锋枪，随后不断提高射速，让子弹如同致命的蛇群般倾泻而出。

另一次尝试中，评测人员重点强化移动速度和体力，借此不断冲刺，躲避成群敌人的围攻。还有一次则参考 Reddit 社区玩家分享的配装攻略，获得了一张能够在静止状态下提升 50% 暴击率的卡牌。配合其他暴击强化卡牌后，玩家几乎可以站在原地持续扫射周围敌人，在地面留下环形的血肉残骸。

IGN 认为，很难想象《Street Trash 3: Dezombifier》这样内容丰富、完成度颇高的游戏，竟然只是另一款大型游戏中的内置小游戏。事实上，Rockstar 此前接受 Kotaku 采访时透露“公司内部甚至设有专门的小型开发团队，负责制作这些游戏”。

此外，玩家还能在杰森的游戏机中玩到《Time Jackers Rewind》和《Tenenbrae Lux》两款 3D 游戏。

其中，《Time Jackers Rewind》是一款俯视角射击作品，IGN 将其形容为一款节奏更慢、带有科幻元素，但完成度不及《Hotline Miami》的作品。游戏的检查点设计值得肯定，彼此之间的距离经过精心安排，玩家无法简单地一路冲刺通过，但每次死亡后又会觉得距离下一个检查点只差一点。

遗憾的是，游戏中表现最好的武器是一把能够产生强烈手柄震动反馈的震荡霰弹枪，但其弹药往往只能维持几秒钟。此外，屏幕上的各种视觉特效也让玩家难以辨认敌人的位置。

第三款游戏《Tenenbrae Lux》则是一款以游戏创作者为题材的解谜作品，整体带有明显的戏仿意味。游戏开发者名为 Johannes Zuch，显然是在影射《The Witness》开发者 Jonathan Blow。两人的姓氏也被刻意设计成谐音梗。更有趣的是，Johannes Zuch 的名字在游戏片尾名单中出现了 38 次，甚至包括“感知架构师”和“左摇杆灵敏度顾问”等戏谑职位，显然是在调侃小岛秀夫经常出现在自己作品片尾名单中的做法。

游戏中央谜题中的循环楼梯让人联想到小岛秀夫的《P.T.》，此外还能看到《Alan Wake》《Dear Esther》以及罗伯特・艾格斯执导的 2019 年黑白电影《灯塔》等作品的影子。

作为一款解谜游戏，《Tenenbrae Lux》颇具探索价值，但 IGN 评测人员认为它并不算特别有趣。游戏旁白刻意使用华丽、晦涩的语言，例如将寻找神秘声音的过程描述为受到海妖召唤、命中注定要探寻声音来源。与此同时，游戏的核心谜题也相当复杂。

玩家需要在地下掩体的一系列房间中反复穿梭，寻找其中的异常现象，再将这些异常与其他线索相互对照，为其分配对应数字，最后利用各个房间中的日历，按照时间顺序排列这些数字。谜题解开后确实颇有成就感，但破解过程并不轻松。

整款游戏大约需要两小时才能完成。如果借助网上已经出现的攻略，所需时间还会进一步缩短。不过需要注意的是，地下掩体谜题会因玩家不同而有所变化。因此，如果希望通关杰森游戏主机上的全部三款作品，至少需要准备约 5 个小时。对于一款《GTA 6》中的附加内容而言，这已经是相当可观的游戏时长。

IGN 表示，这三款小游戏完全属于可选内容，就像《GTA 6》中的大部分玩法一样。Rockstar 花费大量精力打造了许多玩家可能永远不会发现的细节、惊喜和独立系统。如此庞大的制作投入，既体现了公司的开发预算，也反映出其对作品品质的信心。