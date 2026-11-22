IT之家 11 月 22 日消息，据游戏开发商 Rockstar Games 介绍，为《侠盗猎车手 6》（GTA 6）设计真实可信的性爱与亲密互动场景，并不是一件容易的事。

作为一款《GTA》系列游戏，同时也是一部爱情故事，《GTA 6》中出现大量性爱和亲密互动场景并不令人意外。不过，如何恰当地把握这些内容的尺度，对开发团队而言是一项不小的挑战。

IT之家注意到，Rockstar 动画副总裁马克 · 坦南特（Mark Tennant）在接受 GamesRadar 采访时透露，围绕杰森（Jason）和露西亚（Lucia）之间的亲密关系展开设计，团队进行了大量思考和反复调整。

他表示：“我们需要让玩家能够以自然、充满爱意的方式与伴侣互动，同时根据玩家对这段关系的投入程度，让两人之间的亲密关系呈现出合理可信的变化过程。”

《GTA 6》中的恋爱关系并非一条固定不变的剧情线。根据玩家的选择，杰森和露西亚可能对彼此充满激情，也可能只是保持友好关系的犯罪搭档。因此，两人在身体接触和亲密互动方面的表现，也必须与当前的关系状态相匹配。

坦南特进一步解释称：“这要求我们设计出一系列动画表演，在赋予玩家自主选择空间的同时，也让伴侣能够作出符合情境的回应，并确保整个过程既有趣、充满激情，又能带给玩家满足感。”

这种设计与系列此前多部作品中的性爱互动方式有着明显区别。在过去的《GTA》游戏中，玩家与恋爱对象之间的互动往往缺乏情感交流，甚至带有明显的交易性质。

相比之下，《GTA 6》会更多地引导玩家关注伴侣的感受，而不是只考虑自己的需求，性爱也不再是玩家花费一些游戏内货币后触发的一段尴尬动画。

杰森和露西亚之间的核心爱情故事，也是 Rockstar 此次决定取消嫖娼玩法的原因。此前，Rockstar 已经表示，《GTA 6》将首次在长达 25 年的系列历史中取消这一内容，因为雇佣性工作者的设计不符合团队希望通过这部作品传达的故事内核。