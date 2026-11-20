IT之家 11 月 20 日消息，路透社援引 Sensor Tower 数据称，截至当地时间 11 月 19 日晚间，Rockstar Games 新作《侠盗猎车手 6》（GTA 6）游戏累计销量达到 2458 万份，预计可为 Take-Two 带来约 23.6 亿美元（IT之家注：现汇率约合 157.93 亿元人民币）收入。

按照这一估算，《GTA 6》的首日销售收入接近《GTA 5》2013 年首日约 8 亿美元收入的 3 倍。后者长期被视为首发日 24 小时内销量表现最好的游戏之一。

Take-Two 是 Rockstar Games 的母公司，旗下还拥有《荒野大镖客》和《NBA 2K》等游戏系列。尽管《GTA 6》预购于今年 6 月开启，但公司一直没有公布具体销量，仅表示市场需求前所未有，远超预期。

Take-Two 此前表示，截至 2025 年 12 月，第九世代主机保有量约为 1.38 亿台；公司本月发布的后续材料则将截至 2026 年 6 月的数据列为 1.3 亿台。

Take-Two 首席执行官 Strauss Zelnick 本月早些时候在财报电话会议上表示，《GTA 6》受到广泛期待，消费者表现出极高的热情，且媒体评价也非常积极，但公司绝不会提前开香槟。

Take-Two 预计，游戏发售后的 2027 财年第三季度净预订额将达到创纪录的 81 亿美元（现汇率约合 542.05 亿元人民币）。公司还说明，终极版中价值 20 美元的部分将计入经常性消费者支出。

在营销方面，Take-Two 为《GTA 6》投入的开发成本估计达到 10 亿美元（现汇率约合 66.92 亿元人民币）或更多，使其成为娱乐行业成本最高的项目之一。

Sensor Tower 估算，Netflix 于今年 8 月推出的《GTA 6》宣传视频 Extended Look，帮助游戏预购量增长至此前的 6 倍。此外，游戏发售期间，故事背景参考现实迈阿密的 NBA 球队举办了以 Vice City 为主题的比赛。公司还计划在周末举办名为《GTA VI: The Festival》的音乐活动，邀请格莱美奖得主 Cardi B、嘻哈音乐制作人 Metro Boomin 以及说唱歌手 Travis Scott 等艺人参加。

随着游戏正式发售，投资者目前更加关注 Take-Two 对 PC 版本及在线多人模式的后续安排。在线多人模式能够通过持续更新和玩家消费，为游戏带来长期收入。

部分行业分析师预计，《GTA 6》PC 版本及在线模式可能在 2027 年推出。不过，Take-Two 尚未正式公布这两项内容的具体上线时间。