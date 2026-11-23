IT之家 11 月 23 日消息，《侠盗猎车手 6》（GTA 6）发售还不到一周，玩家已经在这款庞大的开放世界游戏中发现了不少隐藏细节。其中，一种利用游戏内社交平台寻找抢劫目标的方法引起了关注，不仅能帮助玩家找到更值得下手的目标，也给现实生活中的网络安全敲响了警钟。

据IT之家了解，Snapmatic 是《GTA 6》中类似 Instagram 的虚构社交平台，里面充斥着各种照片和网络梗，反映了游戏对美国社会的讽刺与调侃。玩家可以在上面看到其他角色炫耀毒品、豪车和武器，以此博取关注。与 Instagram 类似，Snapmatic 也允许用户在发布的内容中标注地理位置。

有玩家发现，Snapmatic 竟然可以用来寻找抢劫目标。具体操作并不复杂：找到一条带有位置标签的动态，打开平时用于点赞或查看评论的菜单，就能在“点赞”选项下方看到“设为目的地”选项。点击后，游戏地图便会标记这条动态对应的位置。

玩家随后可以前往该地点，对游戏角色实施抢劫。

这一设计颇具创意，同时也提醒玩家注意在互联网上分享个人信息的风险。尽管《GTA 6》呈现的是一个经过夸张处理的虚构世界，但这种情节并非完全脱离现实。多年来，现实中已经发生过多起犯罪分子通过社交媒体动态寻找受害者的案件。

上个月，英国一名男子因盗窃住宅内价值 4.8 万英镑（IT之家注：现汇率约合 42 万元人民币）的现金及其他物品被定罪。此前，他通过受害者家人的社交媒体动态得知，这家人准备外出举办中国农历新年庆祝活动，于是趁机入室盗窃。

2021 年，意大利警方逮捕了 4 名涉嫌盗窃的人员。他们被指控长期监视名人和网红的 Instagram 账号，利用受害者发布的动态获取地理位置、住宅入口等信息，并判断对方何时不在家，以此寻找作案机会。

早在 2016 年，美国加利福尼亚州一名男子就因盗窃多名女大学生的个人物品被判刑。警方调查发现，他通过 Instagram 照片中的 GPS 地理位置信息找到受害者的住所，随后实施入室盗窃。

即使不在社交媒体上标注地理位置，也不主动透露自己的行踪，用户仍然可能面临类似风险。

去年年底，4 名法国男子专程前往澳大利亚，涉嫌入室盗窃一栋住宅，目标物品据称价值约 1,000 万澳元（现汇率约合 4,431.7 万元人民币）。根据法庭文件，这些嫌疑人此前在 Instagram 上看到了受害者发布的奢侈品照片，以及住宅后院和周边环境的图片。

随后，嫌疑人利用 ChatGPT 搜索这些照片的拍摄地点，逐步将范围缩小到澳大利亚的一座具体城市及其某个郊区，最终帮助他们锁定了目标住宅。

在《GTA 6》中，利用社交媒体寻找抢劫目标只是玩家探索游戏世界的一种小技巧，不会像现实犯罪那样招致法律制裁或牢狱之灾。但这一游戏机制也从另一个角度揭示了现实中的安全隐患。

无论是公开分享奢侈品、展示住宅环境，还是晒出旅行计划和实时行踪，都可能让别有用心的人获得有价值的信息。游戏中的 Snapmatic 让玩家体验了一把利用社交动态寻找目标的过程，而现实中的类似行为却可能让发布者成为犯罪分子的目标。对于普通用户而言，在社交媒体上炫耀生活时，还是应该多留一分警惕。