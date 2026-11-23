IT之家 11 月 23 日消息，《使命召唤》（Call of Duty）发行商动视（Activision）申请了一项新专利，计划利用玩家在游戏中的真实语音聊天训练 NPC（非玩家角色）。这套由 AI 驱动的系统能够监听玩家在关键游戏事件前后的语音交流，学习他们对不同情况的反应，并在之后让游戏角色模仿这些反应。

据 Patentlyze 发现，这项专利于今年 7 月提交，并于 11 月公开。根据专利文件及其附带示意图，该系统采用一种能够自主学习的神经网络，可以识别击杀、远距离击杀、角色死亡等重要游戏事件，并记录事件发生前后玩家的语音及反应。

这些反应可能非常简单，例如短暂的欢呼、叹气或大喊，也可能比较复杂，例如玩家之间的垃圾话和言语挑衅。

据IT之家了解，系统会对采集到的玩家语音进行分析，并将其与同时发生的游戏事件关联起来，从而理解玩家为何会作出特定反应。换句话说，AI 会在游戏过程中不断学习，逐渐掌握哪些游戏事件容易引发玩家的哪些反应。

完成学习后，AI 便能在类似游戏场景再次出现时迅速识别相关事件，并生成相应的语音回应。

需要注意的是，系统并不会直接照搬玩家自己的语音聊天内容。它会为每名接受分析的玩家建立独立档案，以便生成更符合其交流习惯的回应。例如，NPC 可以使用与玩家相同的语言进行交流。为此，系统会借助大语言模型（LLM）识别玩家使用的语言。

专利还提到了一套内容过滤机制，用于防止 NPC 学习带有冒犯性的语言，例如针对特定群体的侮辱性称呼。

值得注意的是，这套系统的语音采集范围可能不局限于游戏内聊天，还可能延伸至 Discord 等主流语音通信应用。

动视希望借此让 NPC 能够像真人一样自然交流，而不是反复播放预先录制好的固定台词。这项技术主要面向多人游戏，包括合作模式。

例如，在 PvE（玩家对抗环境）游戏中，AI 队友经常会重复使用“掩护我”等通用语音指令；在大逃杀和 PvP（玩家对抗玩家）模式中，数十甚至数百名玩家之间也存在大量类似的固定语音交流。动视希望通过 AI 学习玩家的真实对话，让这些互动变得更加自然。

专利还提到，即使玩家进入对局时没有佩戴麦克风，系统也可以利用已经学习到的语音内容，替换原本那些千篇一律的提示语。此外，玩家似乎还可以选择让自己的游戏角色始终使用 AI 生成的语音进行交流。

随着游戏行业持续讨论生成式 AI 在游戏开发中的应用，动视这项专利选择了一条颇为特别的技术路线：直接从真人玩家身上学习，让 AI 掌握人类真实的交流方式。某种程度上，这也回到了大语言模型和 AI 系统获取知识的最初途径 —— 从人类身上学习。