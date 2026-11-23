IT之家 11 月 23 日消息，《塞尔达传说：时之笛》重制版本月初推出后迅速取得成功，不仅获得了玩家的广泛认可，还进一步推动了任天堂 Switch 2 模拟器的发展。除了通过模拟器体验游戏，玩家还可以借助 Hookshot 等非官方 PC 移植版本游玩。如今，游戏迎来了首款 VR 模组，进一步提升了沉浸感。

这款名为 OcarinaVR 的模组基于 Hookshot 开发。Hookshot 是《塞尔达传说：时之笛》（任天堂 Switch 2 版）的原生 PC 重编译版本。

根据模组在 GitHub 页面上的官方介绍，OcarinaVR 可以让玩家真正进入游戏世界，以林克的第一人称视角进行冒险。玩家看到的世界高度与林克本人一致，游戏角色的手臂和手指也会跟随玩家的真实动作。

例如，玩家可以从背后拔出宝剑，亲自挥剑攻击敌人；也可以拿起罐子并将其扔出去，甚至能用一只手握住弹弓，另一只手拉开皮兜，完成瞄准和发射动作。

目前，OcarinaVR 仍处于早期测试阶段，开发者仅在一台搭载 RTX 5090 显卡、配备 Meta Quest 3 头显的设备上完成测试。此外，模组还存在一些明显问题。

例如，弓箭操作机制仍需要重新设计；玩家转动头部时，游戏中的光照和阴影可能发生偏移或逐渐消失；使用幼年林克（Young Link）时，盾牌还会遮挡大量视野。

尽管存在这些问题，OcarinaVR 已经展现出相当出色的沉浸式体验。值得一提的是，模组还提供了特殊设置，允许玩家将林克调整为左撇子，从而还原原作中林克的惯用手设定，实现更加忠实的游戏体验。

根据开发者公布的功能介绍，这款模组主要具备以下特性：

1. 第一人称视角：玩家可以从林克的眼睛高度观察世界，头部转动会直接控制游戏摄像机，游戏也会根据 VR 头显的视野范围实时绘制画面。按下 P 键，还可以切换回原版摄像机视角，从林克身后观察游戏世界。

2. 真实身高比例：整个游戏世界会根据林克的身高进行缩放。玩家扮演幼年林克时，看到的世界也会按照儿童的视角呈现。

3. 手部动作同步：林克的手臂会跟随玩家的 VR 控制器或裸手动作移动，包括手指动作。使用控制器时，扳机键可以控制食指弯曲，握持键则负责收拢其他手指。

4. 真实肢体操作：玩家可以通过实际动作触发游戏中的操作，例如从背后拔出宝剑或盾牌、挥剑攻击、举起盾牌、拿起并投掷石块和罐子，以及用双手瞄准弹弓和弓箭。

5. 道具与手部同步：林克手持的物品会直接出现在玩家手中，包括宝剑、盾牌、弹弓、弓箭以及拿起的罐子。

6. VR 界面显示：游戏中的生命值、按键提示和地图等界面元素会以悬浮面板的形式显示在玩家面前。菜单、过场动画和加载画面则会呈现在一块大型弧形立体屏幕上，并沿用游戏原本的摄像机视角。

7. 触觉反馈：游戏中的震动反馈会传递到 VR 头显的控制器上。

尽管这款《塞尔达传说：时之笛》重制版 VR 模组仍处于早期开发阶段，部分关键功能尚不完善，但已经展现出相当大的潜力。它为玩家提供了一种传统游戏设备无法实现的体验方式，让玩家能够真正通过身体动作参与林克的冒险。

IT之家注意到，任天堂此前曾在 Switch 世代通过 Nintendo Labo 尝试 VR 游戏体验。因此，未来这家日本游戏公司也不排除推出类似产品。不过，考虑到 Switch 2 的硬件性能限制，若要实现类似的 VR 体验，可能仍需要在画面效果和功能上作出一定取舍。